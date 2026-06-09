Trump: İran ABD helikopterini düşürdü, yanıt vermek zorundayız

ABD Başkanı Donald Trump , Hürmüz'de düşen ABD ordusuna ait Apache helikopterin düşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Truth hesabından paylaşım yapan Trump, pilotlarının durumunun iyi olduğunu belirtirken, ABD ordusunun bu saldırıya zorunlu karşılık vermek zorunda olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:



“Az önce ordumuzdan, dün gece İranlıların Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdüğü bilgisini aldım. Olayda iki pilot yer alıyordu; her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya zorunlu olarak yanıt vermek zorundadır.”

SAHADA SON DURUM NE?

ABD ordusuna ait bir AH-64 Apache taarruz helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarında düşmüştü.

Olay, İsrail ile İran arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselip sonra da ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle düşmesinin ardından meydana gelmişti.

ABD ordusunun son aylarda İran'ın kontrolündeki adalara ve İran kıyılarına daha yakın bölgelerde faaliyet göstermesi dikkat çekiyor. Bu durum, Washington ile Tahran arasında boğazın yeniden açılmasına yönelik görüşmeler sürerken bile ABD'nin sert askeri tutumunu koruduğunu gösteriyor.

İran tarafı ise her türlü askeri çatışmaya hazır olduklarını ve Lübnan'da sükunetin anlaşmanın önemli bir parçası olduğunu savunmaya devam ediyor.