Hürmüz'de dev tanker mayına çarptı

ABD ve İran arasında pazarlıklar aracılar eliyle sürdürülürken, çift taraflı abluka altındaki Hürmüz Boğazı yeniden hareketlendi.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan bir süper tankerde patlama meydana geldiğini açıkladı. Ham petrol taşıyan ve kuralları ihlal ettiği belirtilen dev petrol tankerinin, daha önce güvensiz olduğu ilan edilen güzergâhta bir deniz mayınına çarptığı belirtildi.

Gemide şiddetli bir patlama gerçekleştiği ardından geniş çaplı yangın çıktığı ifade edildi. Paylaşılan görüntülerde dev gemideki yangının boyutu dikkat çekti.

Tankerin kime ait olduğu bilgisi paylaşılmadı ancak olaydan birkaç saat önce Birleşik Arap Emirlikleri sahil güvenliği Körfez'deki bir tankerde yangın çıktığını ve imdat sinyali üzerine 22 mürettebatın kurtarıldığını açıklamıştı.