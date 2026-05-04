Hürmüz'de gemi bilmecesi: İran vurduk, ABD vurulmadık dedi

İran ile ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı 'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından yükselen tansiyona İran'dan yanıt geldi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, 2 füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask adası yakınlarında “İran uyarılarını yoksaydığı için” vurduğunu açıkladı. Fars ayrıca ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti.

İran Donanması da ABD savaş gemilerinin Hürmüz'e girişlerinin engellendiğini duyurdu.

Ancak İran'ın iddialarına ABD'den yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, herhangi bir ABD gemisinin vurulmadığını söyledi. ABD güçlerinin “Özgürlük Projesi” kapsamında işlediğini ve İran limanlarına yönelik ablukanın uygulandığı ifade edildi.

İran'ın Tasnim haber ajansına konuşan kaynaklar Tahran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu söyleyerek “ABD'nin zorbalığına müsaade edilmeyeceği” vurgulandı. İranlı kaynaklar Amerikan güçlerinin Hürmüz'den geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, İran'ın ABD savaş gemisine uyarı atışı yapıldığını, geminin Hürmüz Boğazı'na girişinin engellenmek istendiği ve geminin hasar alıp almadığının bilinmediğini söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD bandıralı iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiğini söyledi. CENTCOM, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze muhriplerinin, “Özgürlük Projesi'ni” desteklemek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda Arap Körfezi'nde faaliyet göstermekte" açıklamasını yaptı. Amerikan kuvvetlerinin, ticari gemi taşımacılığı için geçişi yeniden sağlamaya yönelik çabalara aktif olarak destek verildiği ifade edildi.

İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, ABD Donanmasını Hürmuz Boğazı'na yaklaşmaması veya girmemesi konusunda uyarıda bulunurken ABD'nin saldırgan eylemlerinin mevcut durumu yalnızca "karmaşıklaştıracağını" ve Körfez'deki gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti. İranlı sözcü, Hürmuz Boğazı'ndaki seyrüseferin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı ayrıca tüm ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin, Hürmüz Boğazı'nda konuşlanmış İran ordusuyla koordinasyon olmadan herhangi bir hareketten kaçınması gerektiğini vurguladı.