Hürmüz'de gemi bilmecesi: İran vurduk, ABD vurulmadık dedi
04.05.2026 09:27
Son Güncelleme: 04.05.2026 15:23
Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemiler
ABD'nin Hürmüz'deki gemilere eşlik etme açıklamasına İran karşı çıktı. İran basını bir Amerikan savaş gemisinin füzelerle hedef alındığını söyledi. ABD ise iddiaları yalanladı.
İran ile ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından yükselen tansiyona İran'dan yanıt geldi.
İran'ın Fars Haber Ajansı, 2 füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask adası yakınlarında “İran uyarılarını yoksaydığı için” vurduğunu açıkladı. Fars ayrıca ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti.
İran Donanması da ABD savaş gemilerinin Hürmüz'e girişlerinin engellendiğini duyurdu.
Ancak İran'ın iddialarına ABD'den yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, herhangi bir ABD gemisinin vurulmadığını söyledi. ABD güçlerinin “Özgürlük Projesi” kapsamında işlediğini ve İran limanlarına yönelik ablukanın uygulandığı ifade edildi.
İran'ın Tasnim haber ajansına konuşan kaynaklar Tahran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu söyleyerek “ABD'nin zorbalığına müsaade edilmeyeceği” vurgulandı. İranlı kaynaklar Amerikan güçlerinin Hürmüz'den geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, İran'ın ABD savaş gemisine uyarı atışı yapıldığını, geminin Hürmüz Boğazı'na girişinin engellenmek istendiği ve geminin hasar alıp almadığının bilinmediğini söyledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD bandıralı iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiğini söyledi. CENTCOM, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze muhriplerinin, “Özgürlük Projesi'ni” desteklemek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda Arap Körfezi'nde faaliyet göstermekte" açıklamasını yaptı. Amerikan kuvvetlerinin, ticari gemi taşımacılığı için geçişi yeniden sağlamaya yönelik çabalara aktif olarak destek verildiği ifade edildi.
İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, ABD Donanmasını Hürmuz Boğazı'na yaklaşmaması veya girmemesi konusunda uyarıda bulunurken ABD'nin saldırgan eylemlerinin mevcut durumu yalnızca "karmaşıklaştıracağını" ve Körfez'deki gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti. İranlı sözcü, Hürmuz Boğazı'ndaki seyrüseferin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde gerçekleştirileceğini söyledi.
İran Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı ayrıca tüm ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin, Hürmüz Boğazı'nda konuşlanmış İran ordusuyla koordinasyon olmadan herhangi bir hareketten kaçınması gerektiğini vurguladı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti. Azizi, “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez.” ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla hayata geçecek "Özgürlük Projesi"ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.
ABD, ELE GEÇİRDİĞİ İRAN GEMİSİNİ PAKİSTAN'A VERDİ
ABD, abluka sırasında durdurduğu ve alıkoyduğu bir İran gemisini iade edecek. ABD medyası, CENTCOM'a atıfla
alıkonulan geminin mürettebatıyla birlikte İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a transfer edildiğini belirtti.
ABC News televizyonu, CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins'in “ABD güçleri M/V Touska gemisinin 22 mürettebatını iadesi için Pakistan'a teslim etti.” dediğini belirtti. Hawkins, diğer 6 yolcunun da geçen hafta iade için bölgedeki bir ülkeye gönderildiğini söyledi.
İran devlet medyası, altı kişinin mürettebat üyelerinden bazılarının aile üyeleri olduğunu bildirdi.