Hürmüz’de gerilim dinmiyor: İran'da patlamalar, ABD'den yeni yaptırım açıklaması

Hürmüz Boğazı çevresinde askeri gerilim dinmiyor. ABD ve İsrail’in İran ’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta altı ay geride kalırken, karşılıklı tehditlere yeni saldırı ve yaptırımlar eklendi.

Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a saldırıları ise çatışmaların bölgeye yayılması endişesini artırdı.

HARK ADASI AÇIKLARINDA TANKER VURULDU

İran’ın Mehr Haber Ajansı, ülkenin petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası’nın bazı bölgelerinde art arda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran medyası, ülkenin güneyindeki Cask Limanı’nda da iki patlama meydana geldiğini aktardı.

Tasnim Haber Ajansı ise İran’a ait bir petrol tankerinin Hark Adası’na yaklaşık 4 mil uzaklıkta ABD güçlerinin füze saldırısına hedef olduğunu öne sürdü.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, demirleme sahası yakınında vurulan tankerde can kaybı ya da yaralanma olmadığı, mürettebatın tahliye edildiği belirtildi. Patlama sesleriyle tanker olayı arasındaki bağlantıya ilişkin bilgi verilmedi.

İRAN’DAN AMERİKAN ÜSLERİNE SALDIRI UYARISI

İranlı üst düzey askeri yetkili Ali Abdullahiyan, ABD ordusunun İran petrol tankerlerini vurmak üzere tahliye uyarısı yaptığını söylemişti.

İran devlet televizyonuna göre Abdullahiyan, “İran petrol tankerlerine yönelik herhangi bir saldırı, bölgedeki ABD üslerinin İran silahlı kuvvetleri tarafından hedef alınmasıyla sonuçlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

İNSANSIZ SU ALTI ARACI İÇİN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı girişinde düzenlenen bir operasyonla ABD’ye ait insansız bir su altı aracını ele geçirdiğini duyurdu.

İran devlet medyası, aracın su altında keşif ve gözetleme, deniz tabanını haritalama, mayın tespiti ile deniz altı kablo ve boru hatlarını inceleme kabiliyetlerine sahip olduğunu aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins ise Amerikan güçlerinin kullandığı bir insansız su altı aracının arızalandığını açıkladı. Hawkins, aracın devam eden operasyonlara destek amacıyla bölge sularında inceleme yaptığını belirtti ancak İran tarafından ele geçirilip geçirilmediğine değinmedi.

Devrim Muhafızları ayrı bir açıklamada da Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü ileri sürdü. Açıklamada, hava aracının hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.

WASHINGTON’DAN YENİ YAPTIRIMLAR, TAHRAN’DAN TEPKİ

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın havacılık sektörüyle bağlantılı 36 hedefe yaptırım uygulandığını açıkladı. Kararın, daha önce yaptırım listesine alınmamış 27 İranlı hava yolu şirketini de kapsadığı bildirildi.

Bakanlık, İran yönetimini havacılık sektörünü silah, personel ve yasa dışı kargo taşımak için kullanmakla suçladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım kapsamındaki hava yolu şirketleriyle iş yapanların küresel finans sisteminden dışlanma riskiyle karşılaşabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Washington’ın yaptırımlar ve savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadığını savunarak, ABD’nin yeniden yaptırımlara başvurmasını eleştirdi.

UMMAN İLE HÜRMÜZ GÖRÜŞMELERİNDE “İLERLEME”

Askeri ve ekonomik gerilime rağmen diplomatik temaslar da sürüyor. Arakçi, Japon mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin Umman ile yürütülen müzakerelerde “önemli ilerleme” sağlandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, haftalardır devam eden görüşmelerin son durumunun ele alındığını bildirdi. İlerlemenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN’A SALDIRI: 73 YARALI

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyindeki dört kenti füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Husiler, Hamis Muşayt’taki bir hava üssü ile Abha, Necran ve Cizan’daki Aramco tesislerine saldırdıklarını açıkladı. Suudi yetkililer, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırılar petrol tesislerinde yangınlara yol açarken, bazı enerji tesislerinde faaliyetler durduruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıların arkasında İran’ın olduğunu savundu. Husileri İran’ın vekil güçleri olarak nitelendiren Rubio, “Bunun bir kısmının arkasında açıkça İran’ın eli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Yemen’de dört yıllık ateşkesin ardından çatışmalar yeniden yoğunlaşırken Husiler, Kızıldeniz’in girişindeki Babülmendep Boğazı yakınlarında kontrol alanlarını genişletmek için yeni harekat başlattı.

İSRAİL’İN LÜBNAN SALDIRILARINDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail, haftalar süren görece sakinliğin ardından pazartesi günü Lübnan’ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.