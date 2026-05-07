Hürmüz'de kritik saatler. İran ordusu: ABD ateşkesi ihlal etti

ABD ve İran arasında anlaşma ihtimali yeniden zora girdi.

İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm Adası'nda ve ülkenin güneyindeki Minab'da patlama sesleri duyuldu.

Fars haber ajansı, İran silahlı kuvvetleri ile düşman kuvvetler arasındaki çatışma sırasında Keşm Adası'ndaki Bahman İskelesi'nin ticari bölümünün bazı kısımları vurulduğunu açıkladı.

İran basını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde iki dronun düşürüldüğü kaydedildi.

ABD'NİN SAVAŞ GEMİLERİNE SALDIRI



Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınındaki 3 ABD savaş gemisinin İran donanması tarafından hedef alındığını kaydetti.

ABD basınından CBS de Boğaz'dan geçen üç savaş gemisinin saldırıya uğradığını aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai kentinden patlama seslerinin geldiği belirtiliyor.

İRAN: ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İran ordusu, ABD'nin bir İran petrol tankerini ve Hürmüz Boğazı'na giren bir başka gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Öte yandan ABD'nin bazı bölgesel ülkelerin işbirliğiyle sivil alanlara hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “İran herhangi bir saldırıya en ufak bir tereddüt göstermeden, güçlü bir şekilde karşılık verecektir" denildi.



CENTCOM'DAN AÇIKLAMA: İRAN ASKERİ TESİSLERİ VURULDU



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen savaş gemilerine yapılan saldırıların engellendiğini ve meşru müdafaa saldırılarıyla karşılık verildiğini açıkladı. İran kuvvetleri tarafından çok sayıda füze, İHA ve küçük botla saldırı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, hiçbir ABD unsurunun isabet almadığı belirtildi.



Açıklamada, “ABD kuvvetlerine saldırmaktan sorumlu olan; füze ve İHA fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleri ile istihbarat, gözetleme ve keşif noktaları dahil olmak üzere İran askeri tesislerini hedef alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

“GERİLMİ TIRMANDIRMAK NİYETİNDE DEĞİLİZ”



"7 Mayıs'ta, ABD Donanması'na ait güdümlü füze muhripleri Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken, ABD kuvvetleri kışkırtma olmaksızın gerçekleştirilen İran saldırılarını engellemiş ve meşru müdafaa saldırılarıyla karşılık vermiştir." denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) ve USS Mason (DDG 87) uluslararası su yolundan geçiş yaptığı sırada, İran kuvvetleri çok sayıda füze, İHA ve küçük botla saldırı düzenlemiştir. Hiçbir ABD unsuru isabet almamıştır.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşan tehditleri imha etmiş ve ABD kuvvetlerine saldırmaktan sorumlu olan; füze ve İHA fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleri ile istihbarat, gözetleme ve keşif noktaları dahil olmak üzere İran askeri tesislerini hedef almıştır.

CENTCOM gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını, ancak Amerikan kuvvetlerini korumak için hazırlıklı ve hazır konumda beklediğini belirtmektedir."

TRUMP: HAFİFÇE BİR TOKATTI, ATEŞKES DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Trump, Hürmüz çevresindeki saldırılara ilişkin ABC'ye konuştu. Misilleme saldırısının meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve "hafifçe bir tokat" olduğunu belirtip ateşkesin devam ettiğini söyledi.

Trump "Üç adet Amerikan muhribi ateş altında Hürmüz Boğazı'ndan çok başarılı bir şekilde geçiş yaptı. ÜÇ destroyerde hiç hasar olmadı ama İranlı saldırganlar zarar gördü. Destroyerlere saldıran İran'ın küçük tekneleri hızlı ve etkili bir şekilde batırıldı. İran'ı deliler yönetiyor. Anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız." dedi.

İRAN'IN “BATIRILAMAZ UÇAK GEMİSİ” SAYILIYOR

Keşm Adası , İran’ın askeri stratejisinde kilit bir rol oynuyor. Uzmanlara göre ada, “batırılamaz uçak gemisi” olarak görülüyor.

Adanın altına inşa edilen geniş tünel ve sığınak ağlarında füze sistemleri, hızlı saldırı botları ve kıyı savunma unsurlarının bulunduğu değerlendiriliyor. Bu yapıların temel amacı ise dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kontrol altında tutmak ve gerektiğinde kapatabilmek.

İran basını, Keşm Adası'nda çatışma yaşandığını belirtiyor.

14 MADDELİK MUTABAKAT ZAPTINA İRAN'I YANITI BEKLENİYOR

Amerikan basını, Washington ile Tahran arasında bir mutabakat zaptı müzakere edildiğini yazdı. Tahran'ın 14 maddelik mutabakat zaptına yanıtı bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, henüz teklif konusunda karar verilmediğini ve ABD'de herhangi bir yanıt sunulmadığını söyledi.



ABD BASINI: TRUMP ÖZGÜRLÜK PROJESİ'Nİ YENİDEN BAŞLATACAK



ABD basınından Wall Street Journal, Trump yönetiminin ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçirmek için başlattığı Özgürlük Projesi'ni bu hafta içinde yeniden başlatmayı planladığını yazdı.



Habere göre Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD ordusunun, üslerini ve hava sahalarını kullanmasına getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.



Trump, geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere geçişte askeri gemilerin eşlik etmesi şeklinde tanıttığı Özgürlük Projesi'nin durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD merkezli NBC News’in daha önce yayımladığı bir habere göre, Suudi Arabistan, operasyona katılmak amacıyla başkent Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nden ABD ordusunun uçak kaldırmasına veya Suudi Arabistan hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini ABD'ye bildirmişti. Habere göre Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilen görüşmeden de sonuç çıkmamış ve bu durum Trump'ın Özgürlük Projesi'ni durdurmasına neden olmuştu.



CIA ANALİZİ: İRAN AYLARCA ABLUKAYA DAYANABİLİR

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan analizde, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ay dayanabileceği belirtildi.

Analize dair ayrıntılar, ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde yer aldı. Analizde Tahran'ın ABD ve İsrail bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine de yer verildi.

Haberde ayrıca İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 75'ini ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini hala elinde bulundurduğu öne sürüldü. Ayrıca İran'ın yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı iddia edildi.



İRAN: GÜNEY KORE GEMİSİNİ BİZ VURMADIK

İran'ın Seul Büyükelçiliği Hürmüz'de bir Güney Kore gemisinin zarar gördüğü olayda İran Silahlı Kuvvetleri'nin rol oynamadığını açıkladı. Büyükelçilik açıklamasında, Tahran'ın bir Güney Kore gemisine verilen hasarla ilgili olaya ilişkin tüm iddiaları kesin bir dille reddettiğini belirtti.

Büyükelçilik, İran'ın "ABD ve İsrail rejiminin İran'a karşı yürüttüğü saldırgan eylemlerin" başlangıcından bu yana, Hürmüz Boğazı'nın "saldırganlara ve destekçilerine karşı koymada savunma coğrafyasının ayrılmaz bir parçası" olduğunu defalarca vurguladığını belirtti.

Açıklamada, boğazdan güvenli geçişin “uygulanabilir düzenlemelere tam uyum” ve İranlı yetkililerle koordinasyon gerektirdiği belirtildi.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı HMM Namu adlı yük gemisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının herhangi bir yaralanma olmadan söndürüldüğünü açıkladı.

4 Mayıs'taki olayda 6 Güney Koreli'nin ve 18 yabancı uyruklu olmak üzere gemideki 24 mürettebatın tamamının güvende olduğu belirtildi.

HMM Namu adlı Güney Kore'ye ait kargo gemisinin 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda bir cisimle vurulduğu açıklamıştı. Saldırının Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden İran tarafından geldiği öe sürülmüştü.