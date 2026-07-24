Hürmüz'de kriz. 6 bin denizci gemilerde mahsur kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan binlerce denizcinin karşı karşıya olduğu insani durum nedeniyle taraflara acil harekete geçme çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk adına konuşan Sözcü Shabia Mantoo, yaklaşık 6 bin denizcinin ateşkese rağmen yüzlerce gemide mahsur kaldığını ve güvenli şekilde tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.

“SİVİL GEMİLERE SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ”1

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) verilerine göre Hürmüz Boğazı 'nda yüzlerce ticari gemide bulunan en az 6 bin denizci bölgeden ayrılamıyor.

Mantoo, çatışmanın taraflarına seslenerek, "Mahsur kalan denizcilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi ve gemilerden indirilmelerinin sağlanması için acilen güvenli geçiş oluşturulmalı. Ayrıca temel insani ihtiyaçların ulaştırılması güvence altına alınmalı." dedi.

BM, sivil gemilere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuk kapsamında kabul edilemez olduğunu belirterek bu saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

DEVLETLERE VE GEMİ SAHİPLERİNE ÇAĞRI

BM ayrıca devletler, gemi sahipleri ve ilgili tüm taraflardan mahsur kalan denizcilerin korunması için gerekli adımları atmalarını istedi.

Konsolosluk desteği sağlanması, temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması ile tahliye ve ülkelerine geri dönüş süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

BM'nin çağrısı, Orta Doğu'da gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.

ABD, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerine yönelik saldırılarının ardından cuma günü İran'a yeni hava saldırıları düzenledi.

ABD ordusu, bölgedeki krize rağmen dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık olduğunu savunuyor.