Hürmüz'de LNG gemisi mayına çarptı, ABD'ye ait İHA düşürüldü
13.11.2026 16:00
Hürmüz Boğazı'nın doğusunda LNG taşıyan bir gemi deniz mayınına çarparak infilak ederken İran ordusu Hürmüzgan eyaletinde ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail basınında yer alan ABD ordusunun İran'a yönelik saldırıları sürdürmek üzere hazırlık yaptığı iddialarını yalanlarken Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisinin deniz mayınına çarparak infilak ettiği ve ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
AA muhabirine konuşan bir CENTCOM yetkilisi, ABD güçlerinin Ortadoğu'daki duruşunda hiçbir değişiklik olmadığını belirterek İsrail basınındaki iddiaları "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN ise Washington yönetiminin hem İsrail'e hem de Körfez ülkelerine İran'a karşı "yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönünde mesaj ilettiğini öne sürmüştü.
KAN'ın haberinde, bölge başkentlerine gönderildiği savunulan bu uyarıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığına dair son açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekilmişti.
İSRAİL KULİSLERİNDE SALDIRI PLANI TARTIŞMASI SÜRÜYOR
İsrail'deki siyasi ve askeri makamlar arasında İran'a olası bir müdahale konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı belirtiliyor.
İsrail devlet televizyonu KAN, CENTCOM'un olası bir İran saldırısına karşı hazırlıklı olunması konusunda İsrail ordusunu da uyardığını ileri sürdü.
Aynı haberde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dün düzenlenen güvenlik toplantısında hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u muhtemel İran saldırısı hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.
İsrail basınındaki diğer haberlerde ise seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Netanyahu'nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiği ve ikilinin bu konuda anlaşmazlık yaşadığı savunuldu.
Buna rağmen Netanyahu'nun İran'a saldırma niyetini koruduğu iddia edildi.
ABD'NİN 5. FİLO KOMUTANI İSRAİL'DEKİ ASKERİ TEMASLARINI TAMAMLADI
Sahadaki gerilim devam ederken ABD Donanması 5. Filo Komutanı Koramiral Renshaw, İsrail'deki askeri ziyaretini bugün tamamladı.
İsrail ordusunun açıklamasına göre Bahreyn merkezli 5. Filo'nun komutanı Renshaw, temasları kapsamında İsrail Donanma Komutanı Koramiral Eyal Harel ve diğer üst düzey deniz subaylarıyla bir araya geldi.
Görüşmelerde çeşitli cephelerde yürütülen deniz faaliyetleri, bölgesel istikrar ve deniz yollarının güvenliğini korumaya yönelik ortaklığın güçlendirilmesi ele alındı.
Taraflar ayrıca filolar arasındaki karşılıklı koordinasyon ve teknolojik bilgi paylaşımı konularını görüştü.
HÜRMÜZ'DE LNG GEMİSİ PATLADI, ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
Diplomatik ve askeri açıklamalar sürerken Hürmüz Boğazı ve çevresinde peş peşe sıcak gelişmeler yaşandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, yazılı bir açıklamayla birkaç saat önce Hürmüz Boğazı'nın doğusunda LNG taşıyan bir geminin deniz mayınına çarptığını duyurdu.
Açıklamada geminin "yetkisiz ve tehlikeli güney rotasından" geçmeye çalıştığı sırada mayına çarpmasının ardından büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi.
İran yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Hürmüzgan vilayetinin Sirik kentine bağlı Kuhestek bölgesi yakınlarında ABD'ye ait MQ-1 tipi bir İHA'nın düşürüldüğünü yazdı.
Tesnim'in haberine göre söz konusu hava aracı, İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni hava savunma sistemleri tarafından vuruldu ve İran basını düşürülen İHA'ya ait fotoğrafları yayımladı.
İran resmi ajansı IRNA da dün gece Sirik kentinin "düşman saldırısına" uğradığını bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırıya misilleme olarak ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarını hedef alarak imha ettiğini açıkladı.