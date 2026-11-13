Hürmüz'de LNG gemisi mayına çarptı, ABD'ye ait İHA düşürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail basınında yer alan ABD ordusunun İran 'a yönelik saldırıları sürdürmek üzere hazırlık yaptığı iddialarını yalanlarken Hürmüz Boğazı 'nın doğusunda bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisinin deniz mayınına çarparak infilak ettiği ve ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

AA muhabirine konuşan bir CENTCOM yetkilisi, ABD güçlerinin Ortadoğu'daki duruşunda hiçbir değişiklik olmadığını belirterek İsrail basınındaki iddiaları "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Washington yönetiminin hem İsrail'e hem de Körfez ülkelerine İran'a karşı "yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönünde mesaj ilettiğini öne sürmüştü.

KAN'ın haberinde, bölge başkentlerine gönderildiği savunulan bu uyarıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığına dair son açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekilmişti.

İSRAİL KULİSLERİNDE SALDIRI PLANI TARTIŞMASI SÜRÜYOR

İsrail'deki siyasi ve askeri makamlar arasında İran'a olası bir müdahale konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, CENTCOM'un olası bir İran saldırısına karşı hazırlıklı olunması konusunda İsrail ordusunu da uyardığını ileri sürdü.

Aynı haberde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dün düzenlenen güvenlik toplantısında hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u muhtemel İran saldırısı hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

İsrail basınındaki diğer haberlerde ise seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Netanyahu'nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiği ve ikilinin bu konuda anlaşmazlık yaşadığı savunuldu.

Buna rağmen Netanyahu'nun İran'a saldırma niyetini koruduğu iddia edildi.