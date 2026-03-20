Hürmüz'de mahsur kalan denizcilerin mesajları ortaya çıktı: "Yola çıkmayın"

Hürmüz Boğazı ’nda mahsur kalan bir denizci, WeChat mesajlaşma uygulamasındaki bir grupta, gemilerinin saldırıya uğradığını yazdı.

AFP’nin ulaştığı yazışmalara göre denizci, Barbados bayraklı “Ocean Pretty” adlı yük gemisinin boğazdan geçmeye çalışırken hedef olduğunu öne sürdü.

AFP, saldırı iddiasını bağımsız olarak doğrulayamadı. Ancak denizci, “Neyse ki mürettebattan kimse yaralanmadı.” ifadelerini kullandı.

GEMİLER MAHSUR, RİSK BÜYÜYOR

Mesajlara göre hasar alan gemi, İran’ın güneyindeki Bender Abbas açıklarında bekletiliyor. Gemi takip sistemi MarineTraffic de söz konusu geminin konumunu aynı bölgede gösterdi.

Hürmüz Boğazı’nda haftalardır süren fiili kapanma, küresel enerji piyasalarını da sarsarken, petrol ve gaz fiyatlarında uzun süreli artış endişelerini artırıyor.

DENİZCİLER ARASINDA DAYANIŞMA

Grup yazışmaları, farklı ülkelerden denizciler arasında hem dayanışmayı hem de artan endişeyi gözler önüne serdi.

Bir denizci, “Denizleri geçmek… sadece kimsenin yaralanmamış olması şans.” derken, bir diğeri “Gerçekten çok inatçısınız.” yorumunu yaptı.

“KESİN GÜVENLİ DEĞİLSE YOLA ÇIKMAYIN”

Bölgede geçiş yapmaya çalışan gemi sayısı sınırlı kalırken, denizciler riskleri açıkça tartışıyor.

Veri şirketi Lloyd’s List Intelligence analisti Bridget Diakun’a göre, son günlerde boğazdan geçen gemilerin yaklaşık yüzde 10’u Çin bağlantılı.

Grup mesajlarında en dikkat çeken uyarı ise net oldu: “Eğer tamamen güvenli değilse, yola çıkmayın.”

“BÖYLE BİR ORTAMDA GEÇMEYE ÇALIŞAN HERKESİN SORUNU VAR”

Denizciler, yüksek risk karşılığında şirketlerin sunduğu primleri de tartıştı.

Bir denizci, “Şirket sana 500 bin verse gider miydin?” diye sorarken, bir diğeri “O parayı harcamak için hayatta kalman gerekir.” yanıtını verdi.

Bir başka denizci ise durumu, “Böyle bir ortamda boğazdan geçmeye çalışan herkesin ciddi sorunu var.” sözleriyle özetledi.