Hürmüz'de mahsur kalan geminin Türk kaptanı NTV'ye konuştu. "Etrafımızdan füzeler geçiyor"

Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan yüzlerce tanker arasında 15 de Türk sahipli gemi var. O gemilerden birinin ikinci kaptanı olan Çağrı Kaynak, NTV'den Yağız Şenkal'a konuştu.

28 Şubat'ta Kuveyt'te Şuabiye limanında olduklarını söyleyen Kaynak, "Limandan çıktıktan bütün GPS sistemi çökmüştü. Bölgesel bir engelleme durumu var. Eski usullerle geldik buraya kadar. Telsiz yayını çok parazitli. Liman otoritesi ile çok zor temas geçip demirleyebildik buraya" dedi.

Yiyecek-içecek sorunu şimdilik yaşamadıklarını söyleyen Kaynak, "Hemen bir kumanya talebinde bulunduk. 3 aylık yetecek kadar kumanya ve su tedariği sağlandı bize. O konularda bir sıkıntımız yok. Sadece belirsizlik bizi yoran bir durum" diye konuştu.

Kaynak, hem limanda hem bulundukları yerde özellikle geceleri füze saldırılarına şahit olduklarını söyledi.