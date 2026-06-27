Hürmüz'de son durum: Bir tanker daha vuruldu

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, bugün Hürmüz Boğazı 'nda bir tankerin fırlatılan bir cisimle vurulduğu bildirildi.

Dört aydır süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla iki hafta önce varılan mutabakatın ardından taraflar, birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Washington gece saatlerinde İran hedeflerini vurduğunu açıklarken, Tahran ise Cumartesi günü ABD güçleriyle bağlantılı hedeflere yanıt olarak saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bugün gerçekleşen tanker saldırısı, perşembe günü bir kargo gemisine düzenlenen saldırının beraberinde geldi.

Yaşananlar, aylarca süren kesintilerin ardından son iki haftada yeniden açılmaya başlayan küresel enerji koridorunda İran'ın kontrolü yeniden sağlama girişimi olarak değerlendiriliyor.

UKMTO, bugün vurulan tankerin köprü üstünde hasar meydana geldiğini, ancak tüm mürettebatın güvende olduğunu bildirdi.

Nakliye hatlarını koruyan donanma koalisyonu tarafından yönetilen Müşterek Deniz Enformasyon Merkezi ise son olayların ardından güvenlik tehdidi seviyesini yükselttiğini duyurdu.

İran makamları gemilere yönelik spesifik saldırı haberleri hakkında doğrudan açıklama yapmadı.

Ancak İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İran tarafından onaylanmayan kanallardan geçmeye çalışan belirlenmemiş gemilere "uyarı ateşi" açtığını ve bu durumun diğer gemileri boğazı geçmeden önce İran'dan izin almaya yönelttiğini aktardı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak İran'a hava saldırıları düzenlendiğini belirtti .

Açıklamada, İran'ın 25 Haziran'da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisine saldırmasının ardından, ABD uçaklarının İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar üslerini vurduğu ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarını şiddetle kınayarak, ABD ordusunun 27 Haziran Cuma akşamı İran'ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı'nın yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli "Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın birinci maddesini ihlal ettiğini vurguladı.

Bakanlık, saldırıların kıyı gözetleme tesislerini hedef aldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin hava saldırılarına karşılık olarak "ABD terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarının" vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz rota izleyen bir gemiye müdahale edilmesini bahane ederek saldırdığı ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği kaydedildi.

Devrim Muhafızları, Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesine göre boğazdaki trafiği İran'ın kontrol etmesi gerektiğini, ABD'nin ise tarafları kışkırtarak bunu ihlal etmeye çalıştığını ifade etti.

İran'ın Sirik liman kentindeki bir iletişim kulesinin vurulmasının ardından limanın normal işleyişine devam ettiği ve tesislerde hasar oluşmadığı bildirildi.

BAHREYN'DEN İRAN'A KINAMA

ABD Donanması'nın bölge karargahına ev sahipliği yapan Bahreyn, bu sabah topraklarının İran kaynaklı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı .

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Bahreyn'in egemenliğini ihlal ettiğini ve sivillerin hayatını tehlikeye attığını belirterek olayı şiddetle kınadı.

Açıklamada, bölgesel ve uluslararası gerilimi azaltma çabalarının sürdüğü bir dönemde barış girişimlerinin baltalanmasından tamamen Tahran yönetiminin sorumlu olacağı vurgulandı.

LÜBNAN-İSRAİL SINIRINDA GERİLİM DEVAM EDİYOR

İran, ABD'yi özellikle müttefiki İsrail'in mart ayında Hizbullah'a karşı başlattığı askeri harekat sonrasında Lübnan'da vaat edilen ateşkesi sürdürmeyerek mutabakata uymamakla suçluyor.

İsrail ve Lübnan, sonuncusu cuma günü açıklanan ABD arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmalarını defalarca kabul etmesine rağmen, sahada sınırlı bir sonuç elde edilebildi.

İsrail ele geçirdiği bölgelerden çekilmeyeceğini belirtirken, Hizbullah ise İsrail askerleri bölgede kaldığı sürece silah bırakmayı reddediyor.

Cumartesi günü Lübnan devlet televizyonu, güneydeki Nabatiye bölgesine İsrail tarafından bir İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İran Dini Lideri'nin danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin bölgedeki vekil güçleri destekleyerek ve Hürmüz Boğazı'nda gerilim yaratarak savaşı sonlandıran mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyledi.

İran parlamentosunun ulusal güvenlik komitesi başkanı İbrahim Azizi de İran'ın denizcilik talimatlarının ihlal edilmesine kararlılıkla yanıt verileceğini ifade etti.

"ŞİDDETE ŞİDDETLE KARŞILIK VERİLECEKTİR"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, CENTCOM'un açıklamasını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, ABD'nin ateşkes anlaşmasına uyduğunu, olası bir çatışma ortamına geri dönülmesinden İran'ın sorumlu olduğunu belirtti.

Vance, "İran bir ateşkes anlaşması imzaladı. Biz buna uyduk. Eğer mutabakat zaptının nasıl uygulandığı konusunda anlaşmazlıkları varsa, telefon açabilirler. Ancak şiddete, şiddetle karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

Savaş boyunca sıklıkla yaşandığı gibi, bu gelişme da hafta sonu piyasaların kapalı olduğu sırada gerçekleşti. Bu durum, taraflara petrol fiyatlarında ani bir dalgalanmaya yol açmadan pozisyonlarını sertleştirme imkanı tanıyor.

Savaşın başlamasından bu yana yüzlerce gemi Körfez içinde mahsur kalmış durumda.

Son iki haftada boğazdan çıkışların başlamasıyla birlikte artan arz nedeniyle petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere yaklaşmıştı.

Ancak küresel enerji krizinin tamamen çözülmesi, boğazdaki çift yönlü trafiğin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesine bağlı.