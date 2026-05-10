Hürmüz'de tansiyon yüksek. İran'da patlama sesi

ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu gündemden düşmezken Hürmüz Boğazı 'nda tansiyon düşmüyor.

İran'ın Mehr haber ajansı, ülkenin güneydoğusunda Umman Körfezi'ne kıyısı olan Çabahar kentinde büyük bir patlama sesinin duyulduğunu aktardı. İran medyası daha sonra patlamamış mühimmatın imha edilmesiyle patlama sesinin oluştuğunu belirtti.

İngiltere Deniz Ticareti Örgütü, Katar 'ın başkenti Doha'nın 23 mil açığında bir yük gemisinin bilinmeyen bir füzeyle vurulduğunu açıkladı. Vurulma sonrası gemide küçük bir yangının çıktığı ve gemide ölü ya da yaralının olmadığı ifade edildi.

KUVEYT: DÜŞMAN DRONLARI TESPİT ETTİK

Kuveyt Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kuveyt silahlı kuvvetlerinin 10 Mayıs günü sabah saatlerinde Kuveyt hava sahasında birkaç düşman insansız hava aracı tespit ettiğini ve belirlenmiş prosedürlere göre karşılık verdiğini söyledi.

İRAN: YENİ SİLAHLARLA DÜŞMANLARI ŞAŞIRTACAĞIZ

İran Ordu Sözcüsü Muhammad Akraminia, İran’a tekrar saldırılması durumunda yeni silahlar, savaş yöntemleri ve yeni savaş noktalarıyla “düşmanlarının şaşıracaklarını” belirterek, ABD yaptırımlarına uyan devletlerin gemilerinin Hürmüz Boğazı’nı geçmekte zorluk yaşayacağını savundu.

Akraminia, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uyan ülkelerden gelen gemilerin bundan böyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişte zorluklarla karşılaşacağını söyledi.

İranlı milletvekilleri, "düşman devletlerin" gemilerinin geçişini yasaklamayı da içeren maddelerle, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetimini resmileştirecek bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.