Hürmüz'de tansiyon yüksek. İran'dan Trump'a yanıt: Özgürlük Projesi "çıkmaz" projesidir

İran ile ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı 'nda yaşanan olaylarla ilgili, siyasi bir krize karşı askeri bir çözümün olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.



Arakçi, “Pakistan'ın çabaları sonucu müzakereler sürerken, ABD ve BAE kötü niyetliler tarafından batağa çekilmekten sakınmalı. Özgürlük Projesi ‘çıkmaz’ projesidir.” dedi.



TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İranlıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik eden Amerikan gemilerine saldırmaları halinde "yeryüzünden silineceklerini" söyledi.

Trump, ticari gemilere müdahale etmeye çalışan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını söyledi. “İran'ın elinde sadece bunlar kaldı, Güney Kore gemisi dışından Boğaz'dan geçen gemilerde hasar yok” dedi.

ABC News'e BAE'ye düzenlenen saldırıyı değerlendiren Trump, “Füzelerden sadece biri hava savunma sistemini geçti. Büyük bir hasar oluşmadı. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız” dedi.

İRAN'DAN BAE'YE SALDIRI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin füze tehdidine yanıt verdiğini ve İran'dan gelen üç füzeyi engellediklerini duyurdu. Dördüncü füzenin denize düştüğü belirtildi. Ayrıca dört de dronun engellendiği açıklandı.

İran'ın dron saldırısında Fuceyre'deki petrol tesisinde yangın çıktı. Saldırıda yaralanan 3 Hindistan vatandaşı hastaneye kaldırıldı.

BAE, İran saldırılarına tam ve meşru yanıt haklarını saklı tuttuklarını açıkladı. Ayrıca yarından itibaren 8 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime geçilerek. Kararın 8 Mayıs'ta tekrar değerlendirileceği ve gerekirse uzatılacağı belirtildi.

Umman'ın kuzeyinde de bir yerleşim yerinin hedef alındığı belirtildi. Bir binanın vurulması sebebiyle 2 kişi yaralandı.

İRAN VURDUK, ABD VURULMADIK DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından yükselen tansiyona İran'dan yanıt geldi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, 2 füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask adası yakınlarında “İran uyarılarını yoksaydığı için” vurduğunu açıkladı. Fars ayrıca ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti.

İran Donanması da ABD savaş gemilerinin Hürmüz'e girişlerinin engellendiğini duyurdu.

Ancak İran'ın iddialarına ABD'den yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, herhangi bir ABD gemisinin vurulmadığını söyledi. ABD güçlerinin “Özgürlük Projesi” kapsamında işlediğini ve İran limanlarına yönelik ablukanın uygulandığı ifade edildi.



İRAN: KURALLARI İHLAL EDEN GEMİLER GÜÇ KULLANILARAK DURDURULACAK



İran, Hürmüz'de uyarıları dikkate almayan Amerikan savaş gemilerine seyir füzeleri, roketler ve dronlarla uyarı atışı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, “Hürmüz Boğazı'nda açıkladığımız kuralları ihlal eden gemiler güç kullanılarak durdurulacak” ifadelerini kullandı.



TRUMP'TAN İRAN PAYLAŞIMI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın silahlı kuvvetlerinin yok edildiğine vurgu yaptı.

Trump, paylaşımında İran'ın donanma, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin yok edildiğini iddia etti.



İRAN: ABD'NİN ZORBALIĞINA MÜSAADE EDİLMEYECEK

İran'ın Tasnim haber ajansına konuşan kaynaklar Tahran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu söyleyerek “ABD'nin zorbalığına müsaade edilmeyeceği” vurgulandı. İranlı kaynaklar Amerikan güçlerinin Hürmüz'den geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, İran'ın ABD savaş gemisine uyarı atışı yapıldığını, geminin Hürmüz Boğazı'na girişinin engellenmek istendiği ve geminin hasar alıp almadığının bilinmediğini söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD bandıralı iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiğini söyledi. CENTCOM, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze muhriplerinin, “Özgürlük Projesi'ni” desteklemek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda Arap Körfezi'nde faaliyet göstermekte" açıklamasını yaptı. Amerikan kuvvetlerinin, ticari gemi taşımacılığı için geçişi yeniden sağlamaya yönelik çabalara aktif olarak destek verildiği ifade edildi.

Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent de ABD'nin Hürmüz'ü açtığını, İranlıların boğazı kontrol etmediğini söyledi. Fox News'a konuşan Amerikalı bakan, “Şimdi uluslararası ortakların İran'a baskı kurması için iyi bir zaman” ifadelerini kullandı.