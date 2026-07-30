Hürmüz'de tehlike değişti. 4 aydır bekleyen gemiler biyolojik bombaya dönüştü

Hürmüz Boğazı 'nın kapalı kalması, küresel çevre krizini tetikleyebilir. ABD'li bilim insanları, bölgede mahsur kalan gemilerin istilacı deniz canlıları için üreme alanı haline geldiği uyarısı yaptı.

Maryland Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü araştırmacıları, Hürmüz Boğazı çevresinde hareketsiz kalan gemilerde yoğun bir biyolojik kirlenme meydana geldiğini bildirdi.

Uzun süre sıcak sularda bekleyen gemilerin gövdeleri, pervaneleri, ve su altı açıklıkları çeşitli bakteriler, yosunlar, midyeler ve omurgasız canlılar için yaşam alanı haline geliyor.

GEMİLERLE BİRLİKTE CANLILAR DA GEZİYOR

Gemiler farklı limanlara gittiğinde, bu canlıların bir kısmı yeni bölgelere taşınıyor.

Uzmanlara göre Basra Körfezi'nde 1500'den fazla geminin aylardır beklemesi küresel çapta biyolojik deniz istilasına yol açabilir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü bir aydan fazla hareketsiz kalan gemilerin sefere çıkmadan önce biyolojik kirlenmeye karşı önlem almasını tavsiye ediyor.

DÖRT AYDIR SICAK SULARDA BEKLİYOR

Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı gemiler yaklaşık dört aydır sıcak sularda bekliyor.

Biological Invasions adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları, Hürmüz'den geçen gemiler için liman denetimlerinin artırılması çağrısı yaptı.

Uzmanlar, gemilerin hareket etmeden önce gövde incelemesi ve su altı temizliği yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.