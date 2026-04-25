Hürmüz’de trafik durdu. 24 saatte sadece 5 gemi geçti

Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte yalnızca beş gemi geçiş yaptı. Verilere göre, bunlardan biri İran’a ait petrol ürünleri tankeri oldu.

İran’ın bu hafta iki konteyner gemisine el koyması ve ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasını sürdürmesi, kritik su yolundaki trafiği neredeyse durma noktasına getirdi.

Savaş öncesinde günlük ortalama 140 geminin geçtiği boğazda mevcut geçişler bu seviyenin çok altında kaldı.

“GÜVENLİ GEÇİŞ GARANTİSİ ŞART”

Denizcilik sektörü temsilcileri, gemi trafiğinin normale dönmesi için istikrarlı bir ateşkes ve taraflardan güvenlik garantisi gerektiğini vurguluyor.

Uluslararası denizcilik kuruluşu BIMCO’nun güvenlik yetkilisi Jakob Larsen, “Şirketlerin çoğu için güvenli geçiş konusunda her iki taraftan da güvence alınması gerekiyo.r” dedi.

Larsen, mevcut durumda gemilerin İran ve Umman kıyılarına yakın dar rotaları kullanmak zorunda kaldığını, bu güzergahların ise normal yoğunluğu taşıyamadığını belirtti.

YAPTIRIMLI TANKER VE BELİRSİZLİK

ABD yaptırımları altındaki İran bayraklı “Niki” isimli tanker, varış noktası bildirilmeden boğazdan geçen az sayıdaki gemiden biri oldu.

Geminin ABD Donanması’nın oluşturduğu abluka hattına doğru ilerlemesi halinde ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.

EL KOYMA OLAYLARI ENDİŞEYİ ARTIRDI

İran’ın küçük ve hızlı botlarla iki konteyner gemisine el koyması, denizcilik ve enerji şirketlerinde güvenlik endişelerini artırdı.

Deniz taşımacılığı analiz platformu Xeneta’dan Peter Sand, “Son el koymalar, ‘açık’ bir Hürmüz Boğazı ’nın bile güvenli olmadığına işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ AKIŞI SEKTEYE UĞRADI

Boğazdaki aksama, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birini etkiledi.

Yüzlerce gemi ve yaklaşık 20 bin denizci Körfez’de mahsur kalırken, sigorta şirketleri ve enerji firmaları risklerin azalmasını bekliyor.

Bazı şirketler sınırlı geçişler gerçekleştirse de genel tablo, Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin ciddi şekilde kısıtlandığını ortaya koyuyor.