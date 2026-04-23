Hürmüz'de Trump'tan vur emri
23.04.2026 10:10
Son Güncelleme: 23.04.2026 16:19
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliğini gösteren uydu görüntüsü
Hürmüz gerilimi devam ederken ABD Başkanı Trump, mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulacağını söyledi.
Süresiz ateşkesin ilan edildiği İran ve ABD arasındaki Hürmüz gerginliği sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden Hürmüz ile ilgili mesaj verdi. Trump, ABD Donanması'na boğazdaki mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulup imha edilmesi emrini verdiğini söyledi. Trump, ABD'nin Hürmüz'de mayın temizliği yaptığını söyledi.
Trump, Hürmüz mesajından kısa süre sonra yine bir Truth mesajı paylaşarak "İran'ın, liderlerinin kim olduğunu anlamakta zorlandıklarını" söyledi. ABD Başkanı, “Gerçekten bilmiyorlar. Savaşta kötü yenilgiler alan ”sertlik yanlıları" ile ılımlı olmayan ama saygı kazanan ılımlılar arasındaki iç çekişme çılgınlık!" ifadelerini kullandı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tüm kontrolünü aldığını söyleyen Trump, “İran bir anlaşma yapana kadar boğazın ”sıkıca kapatıldığını" söyledi.
Alman Donanması'nın da olası bir Hürmüz mayın temizliği operasyonu için hazırlık yaptığı belirtildi.
ABD BİR GEMİYE DAHA EL KOYDU
ABD Savunma Bakanlığı, X üzerindne yaptığı paylaşımla ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım altındaki M/T Majestic X adlı gemiye abluka kapsamında müdahale ettiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak 2 gemiye el koydu. Liberya bayraklı Epaminondas ve Panama bayraklı MSC Francesca isimli gemilerin, gerekli izinlere sahip olmadıkları ve navigasyon sistemlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle İran kıyılarına çekildiği bildirildi.
ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, el koyma olaylarını "korsanlık" olarak nitelendirirken, hedef alınan gemilerin ABD veya İsrail menşeli olmaması nedeniyle ateşkesin ihlal edilmediği öne sürüldü.
İran güçlerinin Hürmüz'deki bir gemiye yaptığı müdahale
İRAN'DA İDAMLAR DEVAM EDİYOR
İran medyasının 23 Nisan'da bildirdiğine göre, İran, hem sürgündeki bir muhalif grupla hem de İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mahkum edilen bir kişiyi idam etti.
DİPLOMASİ MASASINDA SONUÇ ÇIKMADI
Diplomatik sahada ise İran, ABD’nin deniz ablukasını sürdürmesini "savaş nedeni" olarak niteleyerek ateşkes uzatmasını kabul ettiğine dair bir açıklama yapmadı.
İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Galibaf, ablukanın kaldırılmaması durumunda tam bir ateşkesin mantıklı olmadığını ve dünya petrol ticaretinin önemli kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı'nın mevcut ihlaller altında açılmasının imkansız olduğunu söyledi.
ABD ordusunun abluka kapsamında bugüne kadar 30'dan fazla gemiyi geri çevirdiği ve Asya sularında da en az 3 İran bandıralı tankere müdahale ettiği belirtiliyor.
PENTAGON'DA ÜST DÜZEY İSİM GÖREVDEN ALINDI
Savaş-ateşkes ikilemi sürerken Pentagon'da da üst düzey bir isimin daha üstü çizildi. ABD Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevden alındığı açıklandı. Phelan'ın yerine Vietnam kökenli Hung Cao'nun vekaleten görevi devraldığı belirtildi.
Barış süreci için Pakistan'ın İslamabad'da yürüttüğü arabuluculuk çabaları, tarafların 21 Nisan'da yapılması beklenen görüşmelere katılmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.
ABD tarafı İran'ın nükleer programını tamamen durdurmasını ve yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesini şart koşuyor. İran yönetimi ise yaptırımların kaldırılmasını, savaş tazminatı ödenmesini ve boğaz üzerindeki kontrolünün tanınmasını talep ediyor. Ayrıca İran, Hizbullah ile İsrail arasında bir ateşkes sağlanmasını müzakereler için ön şart olarak öne sürüyor.