Hürmüz'de vurulan gemilerden petrol sızıyor

ABD ile İran arasında gayrı resmi müzakereler sürerken bir yandan da Hürmüz Boğazı 'na hakim olma mücadelesi devam ediyor.

Gemilere yönelik saldırılar Boğaz trafiğini durma noktasına getirdi. Ağustos ayının başından bu yana günde ortalama 12 geminin kullandığı Boğaz'dan geçişler son üç günde çok daha azaldı.

Saldırılar bir yandan da çevre felaketine yol açmak üzere. İran ve ABD'nin petrol tankerlerine saldırıları nedeniyle batırılan gemilerden sızan petrol kıyıları etkiliyor.

İran sularında iki petrol sızıntısı tespit edildi, kirlilikten Umman kıyıları da etkilendi. Yetkililer sızıntıların insan sağlığına zarar vermeyeceğini söylese de deniz kirliliğindeki artış dikkat çekiyor.

Reuters Haber Ajansı'nın Keşm Adası kıyılarına ilişkin görüntülerinde petrolün denizdeki yayılımı ortaya çıktı.

Umman TV'nin paylaştığı görüntülerde ise Umman'ın Hallaniyet Adaları kıyılarında 2 bin kilometrelik petrol sızıntısı görüntülendi.