Hürmüz'ü 500 milyon dolarlık süperyat geçebildi
28.04.2026 09:30
Abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmişken, bir Rus süperyatı boğazdan geçiş yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Rusya'nın en büyük çelik ve maden şirketinin yöneticisi olan Aleksey Mordaşov'a ait "Nord" isimli süpeyat, Dubai'den Umman'ın başkenti Muskat'a gitti.
Ukrayna Savaşı sonrası uluslararası yaptırım uygulanan Rus milyarderin yatı boğazdan geçen az sayıdaki özel tekneden biri oldu.
Geçişin Tahran ile Moskova arasındaki diplomatik temaslar sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Rusya'da görüştü. Putin, Arakçi ile olan görüşmesinde "İran halkının Amerikan ve İsrail baskısı karşısında egemenlikleri için cesurca savaştığını" belirtti ve Rusya'nın İran'ın ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olacak her şeyi yapacağını ifade etti.
Mordaşov'un süperyatı Nord
HÜRMÜZ'Ü GEÇEBİLEN SÜPERYATIN OLAYLI GEÇMİŞİ
Rus oligark Mordaşov'a ait 142 metrelik süperyatın değerinin yaklaşık 500 milyon Dolar olduğu ifade ediliyor. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında yaptırım listesine alınan Mordaşov'un yatı, yaptırımdan kaçmak için uzun bir yolculuğa çıkmak durumunda kaldı. Rusya'nın doğusundaki Vladivostok'a giden yat, oradan Güney Kore'ye ve ardındna da Maldivler'e uğrayarak Seyşeller'e gitmişti.
Süperyatın bu kaçış yolculuğunda yaklaşık 12 bin kilometre yol katettiği ve tam yol gittiği için sadece yakıta 465 bin Dolar harcandığı ifade ediliyor.