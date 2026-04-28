Hürmüz'ü 500 milyon dolarlık süperyat geçebildi

HÜRMÜZ'Ü GEÇEBİLEN SÜPERYATIN OLAYLI GEÇMİŞİ

Rus oligark Mordaşov'a ait 142 metrelik süperyatın değerinin yaklaşık 500 milyon Dolar olduğu ifade ediliyor. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında yaptırım listesine alınan Mordaşov'un yatı, yaptırımdan kaçmak için uzun bir yolculuğa çıkmak durumunda kaldı. Rusya'nın doğusundaki Vladivostok'a giden yat, oradan Güney Kore'ye ve ardındna da Maldivler'e uğrayarak Seyşeller'e gitmişti.

Süperyatın bu kaçış yolculuğunda yaklaşık 12 bin kilometre yol katettiği ve tam yol gittiği için sadece yakıta 465 bin Dolar harcandığı ifade ediliyor.