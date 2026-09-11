Hürmüz’ün ardından Kızıldeniz’de risk büyüyor: Kritik petrol hattı durdu

Ortadoğu’daki savaş enerji altyapısını ve deniz ticaretini etkilemeye devam ederken, Suudi Arabistan ’ın kritik petrol güzergahlarından Doğu-Batı boru hattında faaliyetler geçici olarak durduruldu.



Konuya ilişkin açıklama, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nın sosyal medya platformundaki hesabından yapıldı.

Enerji Bakanlığı'ndaki bir kaynağa dayandırılan açıklamada, Riyad-Medine bölgesindeki Doğu-Batı boru hattının 10 Eylül'de bir dizi saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırılar sonucu yaralanmalar olduğu kaydedilen açıklamada, boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Acil durum ve uzman teknik ekiplerin, saldırıların ardından hattın güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları başlattığı aktarıldı.

BORU HATTI KRİTİK

Doğu-Batı boru hattı, Suudi Arabistan’ın ham petrol ihracatını Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan Kızıldeniz’e yönlendirmesinde kritik rol oynuyor.

ABD ve İsrail’in altı ay önce İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı’ndan geçişler büyük ölçüde durdu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan da bu süreçte Kızıldeniz güzergâhına daha fazla bağımlı hale geldi.

Hattaki kesinti, Husilerin Yemen ’in Kızıldeniz kıyılarındaki ilerleyişiyle aynı döneme denk geldi.

HUSİLER STRATEJİK ADAYA ULAŞTI

Diğer yandan Yemen hükümetinden dört kaynak, İran’la müttefik Husilerin cuma günü Babülmendep Boğazı’ndaki stratejik Perim Adası’na ulaştığını Reuters’a bildirdi.

Daha önce iki hükümet kaynağı, uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçlerin adadan çekildiğini açıklamıştı. Kaynaklar, Husilerin adanın karşısındaki kıyı kasabası Zübab’ı da ele geçirdiğini aktardı.

Husilerin Babülmendep üzerindeki kontrolünü artırması, Hürmüz’ün ardından ikinci büyük deniz ticaret güzergahındaki sevkiyatları da riske atabilir. Bu durumun küresel petrol arzı üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

SUUDİ PETROL ARZI 30 YILI AŞKIN SÜRENİN EN DÜŞÜĞÜNDE

Uluslararası Enerji Ajansı, Suudi Arabistan’ın ham petrol arzının ağustosta bir önceki aya göre günlük 2,3 milyon varil azalarak 6 milyon varile gerilediğini bildirdi.

Bu seviye, 30 yılı aşkın sürenin en düşük rakamı olarak kaydedildi. Ajans, düşüşün nedenleri arasında Husilerle bağlantılı grupların Babülmendep’ten geçen gemileri hedef almasını da gösterdi.

Cuma günü gerileyen petrol fiyatları, buna rağmen haftayı mayıs ortasından bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerinde kapatmaya yöneldi.

HÜRMÜZ’DEN BİR GÜNDE YALNIZCA YEDİ GEMİ GEÇTİ

Gemi takip verilerine göre, Hürmüz Boğazı’ndan perşembe günü geçiş yaptığı izlenen gemi sayısı, bir önceki günkü 11 seviyesinden yediye düştü. Savaş öncesinde boğazdan günde yaklaşık 125 büyük ticari gemi geçiyordu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise daha önce ilan ettikleri yasak kapsamındaki Suudi gemileri dışında deniz ulaşımının güvenli olduğunu savundu. Seri, Suudi Arabistan’ın Yemen’e saldırıları ve ablukası sona erene kadar karşılık vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

RİYAD’DAN WASHINGTON’A ASKERİ YARDIM TALEBİ

Konuya yakın iki kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ı en az iki kez arayarak Husilere karşı askeri yardım istediğini Reuters’a söyledi.

Kaynaklara göre Washington, şimdilik doğrudan askeri müdahaleye sıcak bakmadığını, ancak istihbarat paylaşımı ve hedef belirleme konusunda destek sağlayacağını bildirdi.

Yemen hükümetine bağlı güçler de Husilerin ele geçirdiği bölgeleri geri almak için karşı harekât hazırlığında olduklarını açıkladı.

Öte yandan İran, temsilcilerinin Irak ve Körfez ülkelerinden yetkililerle pazartesi günü Umman’da bir araya gelerek Hürmüz’de güvenli ticari gemi geçişlerini görüşeceğini duyurdu.