Hürmüz’ün kilidi. İran'ın kritik önemde bir adası daha var

Hürmüz Boğazı ’nda yer alan Keşm Adası, uzun yıllar boyunca eşsiz jeolojik yapıları ve doğal güzellikleriyle tanınan bir turizm merkeziydi.

“Açık hava jeoloji müzesi” olarak anılan ada, son dönemde ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.

Bugün uluslararası kamuoyu, adanın yüzeyinden çok yer altında bulunan askeri altyapıya, yani İran’ın “füze şehirleri” olarak adlandırılan tesislerine odaklanmış durumda.

İRAN'IN “BATIRILAMAZ UÇAK GEMİSİ” SAYILIYOR

Keşm Adası, İran’ın askeri stratejisinde kilit bir rol oynuyor. Uzmanlara göre ada, “batırılamaz uçak gemisi” olarak görülüyor.

Adanın altına inşa edilen geniş tünel ve sığınak ağlarında füze sistemleri, hızlı saldırı botları ve kıyı savunma unsurlarının bulunduğu değerlendiriliyor. Bu yapıların temel amacı ise dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kontrol altında tutmak ve gerektiğinde kapatabilmek.

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE HEDEF OLDU

Savaşın ilk günlerinde Keşm Adası doğrudan hedef haline geldi. 7 Mart’ta ABD güçlerinin adadaki bir tuzdan arındırma tesisini vurduğu bildirildi. İran yönetimi bu saldırıyı sivillere yönelik bir ihlal olarak nitelendirirken, yaklaşık 30 köyün su kaynaklarının kesildiğini açıkladı.

Buna karşılık İran Devrim Muhafızları, Bahreyn’deki ABD üssüne yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. Böylece Keşm Adası, yalnızca stratejik bir üs değil, aynı zamanda doğrudan çatışmaların yaşandığı bir merkez haline geldi.

HALKIN YAŞAMI GERİLİM ALTINDA

Yaklaşık 148 bin kişinin yaşadığı adada günlük yaşam, hem geleneksel deniz kültürü hem de artan askeri gerilim tarafından şekillendiriliyor.

Ancak son gelişmeler, ada halkını doğrudan etkiliyor. Su kesintileri, askeri hareketlilik ve artan belirsizlik, yaşam koşullarını giderek zorlaştırıyor.

Keşm Adası bugün yalnızca İran için değil, küresel enerji güvenliği açısından da kritik bir konumda bulunuyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisi nedeniyle ada, uluslararası güç mücadelesinin merkezine yerleşmiş durumda.

HARK ADASI'NDA YAŞANAN GERİLİM

ABD ile İran arasında tırmanan savaş üçüncü haftasına girerken Washington güçleri İran’ın Basra Körfezi’ndeki stratejik Hark Adası’nı bombaladı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran’ın petrol ihracatının ana merkezi olan adadaki askeri tesislere yönelik olduğunu açıkladı.

ABD’li yetkililer operasyonun füze ve deniz mayını depolarını hedef aldığını, bu sistemlerin Hürmüz Boğazı’nda uluslararası deniz taşımacılığını engellemek için kullanıldığını savundu. Washington saldırılarda petrol altyapısının özellikle hedef alınmadığını vurguladı.