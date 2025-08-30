Husi başbakan ve bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Yemenli Husiler, üst düzey Husi siyasilerin İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Ölenler arasında Husi hükümetinin Başbakanı Ahmed Galib el-Rehavi ve bakanlar da bulunuyor.
Husilerin çarşamba günü İsrail'e fırlattığı füzenin ardından, Yemen'in başkenti Sana ağır İsrail bombardımanına hedef olmuştu.
Husi haber ajansı, saldırıda Husi başbakan ve bazı bakanların öldüğünü açıkladı
İsrail'den yapılan açıklamada, perşembe günkü hava saldırısında Başkanlık yerleşkesinin ve Husilerin liderlik kadrosunun hedef alındığı belirtildi.
HUSİLER'İN İSRAİL'İ HEDEF ALAN SALDIRILARI
Filistin'e destek amacıyla İsrail'i hedef alan Husiler, son dönemde Kızıldeniz'deki ticari gemilere gerçekleştirdikleri saldırılar ve İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla gündemden düşmüyor.
Çarşamba günkü son saldırının ardından İsrail, Husilerin ağır bedel ödeyeceği açıklaması yapmıştı.
