Husi saldırıları artıyor: Denizcilerden Kızıldeniz'de eylem çağrısı

Denizcilik sendikaları, Husilerin ticaret gemilerine yönelik saldırılarını durdurmak için Kızıldeniz'de acil eylem çağrısında bulundu. Denizcilik dernekleri ortak bir bildiride, "Masum denizcilerin, sadece işlerini yaparken saldırıya uğraması içler acısı bir durumdur. Bu saldırılar artık durmalı. Bölgede nüfuzu olan devletlere masum denizcilerimizi korumaları ve Kızıldeniz'deki gerilimi hızla düşürmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Husi saldırıları artıyor: Denizcilerden Kızıldeniz'de eylem çağrısı
Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 10 saldırı düzenledi

Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 10 saldırı düzenledi

Haberi Görüntüle

Önde gelen denizcilik sendikaları çarşamba günü ikinci bir geminin batırılmasının ardından, Yemen'deki Husilerin ticaret gemilerine yönelik saldırılarını durdurmak için Kızıldeniz'de acil eylem çağrısında bulundu.

İran destekli Husiler, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma amacıyla önemli ticaret yollarından Kızıldeniz'e ilk kez kasım ayında drone ve füze saldırıları düzenledi.

Savaşın başlangıcından beri 70'ten fazla saldırı düzenleyen Husiler ayrıca bir gemiyi ve mürettebatını ele geçirdiler.

"KIZILDENİZ'DE GERİLİM DÜŞÜRÜLMELİ"

Dünyanın önde gelen denizcilik dernekleri ortak bir bildiride, "Masum denizcilerin, dünyayı sıcak tutan, doyuran ve giydiren hayati önem taşıyan işlerini yaparken saldırıya uğraması içler acısı bir durumdur. Bu saldırılar artık durmalı. Bölgede nüfuzu olan devletlere masum denizcilerimizi korumaları ve Kızıldeniz'deki gerilimi hızla düşürmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Kurtarma ekipleri çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen hafta Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin saldırısına uğrayan Yunanlılara ait Tutor kömür gemisinin battığını doğruladı. Kaynaklara göre gemiye füzeler ve patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı bir tekne çarptı.

HUSİ SALDIRILARI ARTTI

Uluslararası deniz kuvvetleri, geçtiğimiz aylarda Kızıldeniz'de seyreden gemilere savunma desteği sağlamak üzere konuşlandırıldı, ancak saldırılar önemli ölçüde arttı.

Haziran ayında şu ana kadar 10 Husi saldırısı gerçekleştirken Mayıs ayında ise bu sayı 5 olarak kaydedildi.

Önde gelen denizciler sendikası Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Stephen Cotton, gemilerin güney Afrika üzerinden yön değiştirmesi gerektiğini ve bunun denizcileri korumanın en iyi yolu olduğunu öne sürdü.

Cotton, "Aynı zamanda gemilerin vurulma riskini azaltacak şekilde uygun eskortların sağlanmasını ve gemilerin deniz kuvvetleri tarafından korunmasını da memnuniyetle karşılarız" diye ekledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail: Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi" durduruldu

İsrail: Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi" durduruldu

Netanyahu: "ABD silah temin ederse şahsıma yönelik saldırılara katlanırım"

Netanyahu: "ABD silah temin ederse şahsıma yönelik saldırılara katlanırım"

ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda yangın

ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda yangın

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışına yasak

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışına yasak

Birleşmiş Milletler'den Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı

ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...