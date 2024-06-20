Husi saldırıları artıyor: Denizcilerden Kızıldeniz'de eylem çağrısı

Önde gelen denizcilik sendikaları çarşamba günü ikinci bir geminin batırılmasının ardından, Yemen'deki Husilerin ticaret gemilerine yönelik saldırılarını durdurmak için Kızıldeniz'de acil eylem çağrısında bulundu.



İran destekli Husiler, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma amacıyla önemli ticaret yollarından Kızıldeniz'e ilk kez kasım ayında drone ve füze saldırıları düzenledi.

Savaşın başlangıcından beri 70'ten fazla saldırı düzenleyen Husiler ayrıca bir gemiyi ve mürettebatını ele geçirdiler.

"KIZILDENİZ'DE GERİLİM DÜŞÜRÜLMELİ"



Dünyanın önde gelen denizcilik dernekleri ortak bir bildiride, "Masum denizcilerin, dünyayı sıcak tutan, doyuran ve giydiren hayati önem taşıyan işlerini yaparken saldırıya uğraması içler acısı bir durumdur. Bu saldırılar artık durmalı. Bölgede nüfuzu olan devletlere masum denizcilerimizi korumaları ve Kızıldeniz'deki gerilimi hızla düşürmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.



Kurtarma ekipleri çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen hafta Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin saldırısına uğrayan Yunanlılara ait Tutor kömür gemisinin battığını doğruladı. Kaynaklara göre gemiye füzeler ve patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı bir tekne çarptı.

HUSİ SALDIRILARI ARTTI



Uluslararası deniz kuvvetleri, geçtiğimiz aylarda Kızıldeniz'de seyreden gemilere savunma desteği sağlamak üzere konuşlandırıldı, ancak saldırılar önemli ölçüde arttı.



Haziran ayında şu ana kadar 10 Husi saldırısı gerçekleştirken Mayıs ayında ise bu sayı 5 olarak kaydedildi.



Önde gelen denizciler sendikası Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Stephen Cotton, gemilerin güney Afrika üzerinden yön değiştirmesi gerektiğini ve bunun denizcileri korumanın en iyi yolu olduğunu öne sürdü.

Cotton, "Aynı zamanda gemilerin vurulma riskini azaltacak şekilde uygun eskortların sağlanmasını ve gemilerin deniz kuvvetleri tarafından korunmasını da memnuniyetle karşılarız" diye ekledi.