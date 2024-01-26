Husiler: ABD Gazze'ye gıda ve ilaçların ulaşmasını engelliyor

Husi lider, kendilerine ait El-Mesira kanalında konuşma yaptı.



"ABD, mal yüklü gemilerin İsrail'e ulaşması için savaşıyor ancak gıda ve ilacın Gazze'ye ulaşmasını engelliyor." diyen Husi, liderlik ettiği grubun saldırılarında "200'den fazla insansız hava aracı ile 50 balistik ve kanatlı füze kullandığını" ifade etti.



"Gazze'ye yardım ulaşana ve ateşkes sağlanana kadar" Kızıldeniz'deki faaliyetlerine devam edeceklerini kaydeden Husi, Filistin halkına gıda malzemesi ulaştırmak amacıyla İsrail bağlantılı gemileri hedef aldıklarını savundu.



Amaçlarının, Gazze'deki Filistin halkına ilaç ve gıda ulaştırılması konusunda baskı yapmak ve İsrail'in suçlarını engellemek olduğunu aktaran Husi, Kızıldeniz'deki saldırılardan İsrail bağlantısı olmayan gemilerin etkilenmesi konusunda ise "Kızıldeniz'de operasyonlarımızın başlamasından bu yana, 4 bin 874 ticari gemi geçiş yaptı; bu, bu dönemde çok büyük bir sayıdır. " ifadelerini kullandı.



Husi, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırıların karar ve pozisyonlarını etkilemeyeceğini vurguladı.



KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.



Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.



Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.



Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.



Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.