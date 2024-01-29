Husiler, ABD gemisini hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD donanmasına ait bir gemiyi füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.



ABD donanmasına ait "Lewis B Puller" gemisini "uygun bir deniz füzesi" ile hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.



Açıklamasında, "Geminin görevleri arasında ülkemize yönelik saldırıya katılan ABD kuvvetlerine lojistik destek sağlamak da yer alıyor." ifadelerini kullanan Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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