Husiler: ABD gemisini vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de ABD donanmasına ait bir savaş gemisini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de Husi güçlerinin ABD donanmasına düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.



ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribini “uygun deniz füzeleri” ile hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.



Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde ülkemize yönelik saldırıya katılan tüm Amerikan ve İngiliz savaş gemilerinin güçlerimizin hedef bankası içinde olduğunu ve ülkemizin, halkımızın ve milletimizin meşru savunma hakkı kapsamında hedef alınacağını teyit etmektedir.” dedi.



Yemen halkının Filistin davasına ilişkin tutumuna dikkati çeken Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze'ye yönelik saldırı duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait veya bağlantılı gemilerin, işgal altındaki Filistin limanlarına gidişini veya seyrüseferini engellemeye devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.