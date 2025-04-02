Husiler: ABD saldırılarında 61 sivil öldü

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e düzenlediği saldırılarda 61 sivil öldü, 139 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı. Husilerin, Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz'deki saldırılarını başlattığı tarihten 1 Nisan 2025'e kadar Yemen'e düzenlenen saldırılarda ülkede 250 kişinin öldüğü, 714 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Askeri kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.



İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyma ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

ABD, ÖZEL DENİZ GÖREV GÜCÜ KURDU



ABD, küresel deniz ticaretini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump 15 Mart'ta orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.



Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

50 BİNDEN FAZLA YEMENLİ SUSUZ KALDI



Husilere ait el-Mesire televizyonu, ABD saldırılarında Hudeyde kentinde bir su deposunun vurulduğunu belirterek, deponun 8 bölgeye su verdiğini bu nedenle 50 binden fazla Yemenlinin içme suyundan mahrum kaldığını öne sürdü.



