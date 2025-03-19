Husiler, ABD uçak gemisini 72 saatte 4 kez hedef aldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik operasyonun devam ettiğini açıklarken, Husiler ise ABD gemisini tekrar hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD'ye ait USS Harry Truman uçak gemisinin son 72 saat içinde 4'üncü kez hedef alındığını belirterek, operasyonda ayrıca Yemen'e yönelik bir hava saldırısının önlendiğini ve çok sayıda savaş gemisinin daha seyir füzeleri ve İHA'larla hedef alındığını söyledi.

Saree, "ABD'nin saldırıları, kararlı ve mücadeleci Yemen'in Filistin halkına karşı dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmesini engelleyemeyecek" dedi.

İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Yahya Saree yaptığı başka bir açıklamada ise 2 ay sonra ilk kez İsrail topraklarının hedef alındığını duyurdu.

Saree, gece saatlerinde İsrail'deki Nevatim Hava Üssü'nün bir balistik füzeyle hedef alındığı ve füzenin hedefe başarılı şekilde ulaştığını söyledi.

Saree, "Bu operasyon, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik katliamlarına yanıt olarak gerçekleştirildi" dedi. Saree, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı hava saldırılarına son vermemesi durumunda önümüzdeki saatlerde ve günlerde İsrail'deki hedefleri vurmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise füzenin Suudi Arabistan üzerinde hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiğini ve İsrail sınırlarına ulaşmadan başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı.

ABD SALDIRILARINDA 53 KİŞİ ÖLDÜ

ABD ordusu 15 Mart'ta Yemen'in başkenti Sana ve liman kenti Hudeyde'nin çevresindeki hedeflere yönelik saldırı başlatmıştı.

Yerel sağlık yetkililerinden yapılan açıklamasına göre hava saldırılarında 5'i çocuk ve 2'si kadın olmak üzere 53 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.

Kasım 2023'ten bu yana Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail bağlantılı gemilere ve İsrail topraklarına hava saldırıları düzenleyen Husiler, ABD-İngiliz birliklerinin müdahale etmeye başlamasının ardından bu ülkelere ait gemileri de hedef almaya başlamıştı.

