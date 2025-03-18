Husiler, ABD'ye savaş ilan etti: "Saldırılara yanıt vereceğiz"

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de geri adım atmıyor.

Husiler'in Dışişleri Bakanı Celam Amer, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, İran'a yönelik baskılar ya da talepler karşısında Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların azaltılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "An itibarıyla ABD ile savaş halindeyiz. Saldırılara yanıt vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Amer, “Şimdi Yemen'in ABD ile savaş halinde olduğunu görüyoruz ve bu da kendimizi mümkün olan tüm araçlarla savunma hakkımız olduğu anlamına geliyor, dolayısıyla gerilimin tırmanması muhtemel.” ifadelerini kullandı.

Hamas, İsrail'in Gazze saldırıları için ABD'yi İsrail'e sınırsız destek vermekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Husiler tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını söylemişti.