Husiler Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde ABD gemilerini hedef aldı

Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıları ile gündeme gelen İran destekli Husiler, bir kez daha ABD gemilerini hedef aldı.

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree tarafından yapılan açıklamada, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde seyreden bir ABD savaş gemisi ile ABD ordusuyla bağlantılı Stena Impeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace adlı ikmal gemilerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılarda 16 balistik füze, bir seyir füzesi ve bir insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı kaydedilirken, ABD’den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

ABD'DEN AÇIKLAMA: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin ABD gemilerine yönelik son saldırıları ile ilgili açıklama yayınladı. ABD bayraklı 3 ticari gemiye eşlik eden USS Stockdale (DDG 106) ve USS O'Kane (DDG 77) savaş gemilerinin Aden Körfezi'nde Husiler tarafından hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıların “başarıyla etkisiz hale getirildiği” kaydedildi.



“Saldırılarda hiçbir yaralanma ya da sivil kayıp yaşanmamış, ABD donanmasına ait hiçbir gemide hasar meydana gelmemiştir” denilen açıklamada, “ABD savaş gemileri, 3 adet gemisavar balistik füzeyi (ASBM), 3 adet tek yönlü saldırı dronunu (OWA UAS) ve 1 adet gemisavar seyir füzesini (ASCM) başarıyla etkisiz hale getirerek, gemilerin ve personelinin yanı sıra sivil gemilerin ve mürettebatlarının da güvenliğini sağlamıştır” ifadelerine yer verildi. Saldırılara verilen yanıtın, ABD’nin personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını İran destekli Husilerin saldırılarına karşı korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıttığı vurgulandı.