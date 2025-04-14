Husiler Amerikan İHA'sını düşürdü! Karadan havaya füzeyle vurdular

Yemen'deki Husiler Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Hacce ilinde düşürüldüğünü belirtti.



Seri, ABD İHA'sının bölgeye saldırı sırasında Husilerin hava savunmalarına ait yerel üretim "karadan havaya füzeyle" vurulduğunu kaydetti.



Gazze'ye destek amaçlı saldırılarda 19'uncu İHA'nın düşürüldüğünü ifade eden Seri, son iki haftada ise 4'üncü insansız hava aracının hedef alındığını kaydetti.



HUSİLERİN SALDIRILARI



İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.



Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.



Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

