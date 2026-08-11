Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda kargo gemisi vurdu: 3 kişi öldü

Reuters, salı günü yayınladığı bir haberde Yemen'de Husi milislerinin Babülmendep Boğazı'nda bir kargo gemisine saldırı düzenlediğini belirtti.

Yemen hükümeti ve sahil güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde ayrıca üç kişinin öldüğü aktarıldı.,

Mürettabatın akıbeti belirsizliğini koruyor.

İran destekli Husiler , 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Grubun Askeri Sözcüsü Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.