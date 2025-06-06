Husiler: Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduk

Yemen'deki Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları sürüyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yüksek hızlı balistik füze ile hedef aldıklarını duyurdu.



Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı füze biriminin, işgal altındaki Yafa bölgesinde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na yönelik saldırının hedefine başarıyla ulaştığını savundu.



İsrail ordusu ise daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'den İsrail yönüne bir balistik füze fırlatıldığını ve hava kuvvetlerinin bu füzeyi başarıyla etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Saldırının ardından İsrail'in merkez bölgelerinde Tel Aviv ve Kudüs dahil olmak üzere çok sayıda şehirde sirenlerin çaldığı duyurulmuştu.



İsrail'in Kanal 12 televizyonu da saldırı nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda hava sahasının geçici olarak kapatıldığını aktardı.