Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Ben Gurion Havalimanı'nın hipersonik füzeyle hedef alındığı "nitelikli" bir askeri operasyon düzenlediklerini belirtti.



Seri, füzenin hedefini vurduğunu ve havalimanındaki uçuş trafiğinin yaklaşık 1 saat kadar durduğunu ifade etti.



Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve ablukanın kaldırılması için bu tarz askeri operasyonları genişleteceklerini belirten Seri, Ben Gurion Havalimanı'da hava trafiği, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ise deniz trafiğini durduracak saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.



İsrail ordusu ise Yemen'den atılan bir füzenin engellendiği, milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığı ve Ben Gurion Havalimanı'nda da uçuş trafiğinin aksadığı aktarıldı.



Husiler, 14 Mayıs'ta da Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.