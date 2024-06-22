Husiler, bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini vurdu

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, mazlum Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 2 "askeri operasyon" düzenlediklerini belirtti.



Seri, ilk "operasyonda" Umman Denizi'nde "Transworld navigator" isimli bir geminin balistik füzelerle tam isabet hedef alındığını kaydetti.



Seri, söz konusu geminin maliki olan şirketin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.



Husilerin sözcüsü Seri, Kızıldeniz'de de ABD uçak gemisi Eisenhower'ın balistik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını dile getirdi.



Gazze'deki savaş son bulana ve abluka kalkıncaya kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini kaydeden Seri, ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düşman yabancı savaş gemilerini hedef almaktan da çekinmeyeceklerini sözlerine ekledi.

ABD: HUSİLERİN UÇAK GEMİSİNE "BAŞARILI SALDIRI" İDDİASI DOĞRU DEĞİL



ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, son 24 saatte ABD'nin Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait 3 insansız suüstü aracını imha ettiği bildirildi.



Söz konusu araçların doğrudan ABD güçleri ve bölgedeki gemilere tehdit teşkil ettiği belirtilen açıklamada, ABD'nin, seyrüsefer serbestisini korumak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla bu adımı attığı savunuldu.



Açıklamada, Husilerin, Yemen'de kontrol ettiği bölgeden Aden Körfezi'ne 3 anti balistik füze attığı, ciddi bir hasar ve yaralanan olmadığı ifade edildi.



"Husi güçlerinin USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisine yönelik başarılı bir saldırı gerçekleştirdiğine ilişkin iddialar doğru değil." denilen açıklamada, Husilerin Gazze'deki Filistinlileri temsil ettiklerini belirttikleri, ancak masum insanların hayatlarını tehlikeye attıkları savunuldu.



Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, batıdaki Hudeyde vilayetine 4 hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.



KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.



Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.



ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.