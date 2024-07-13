Husiler: Bir gemiyi Kızıldeniz ve Babul Mendeb'de iki kez hedef aldık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Charysalis isimli gemiyi biri Kızıldeniz diğeri Babul Mendeb'de olmak üzere iki kez uygun deniz füzesi ve İHA'larla hedef aldıklarını ifade etti.



Seri, "geminin maliki şirketin, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını (Husilerin getirdiği yasak) ihlal etmesi" nedeniyle hedef alındığını dile getirdi.



Askeri sözcü, "İsrail'in saldırıları durmadıkça ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılmadıkça bu saldırıların da durmayacağını" vurguladı.



Geminin akıbeti hakkında ve hangi ülke bayraklı olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.



KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.



Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.



ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.