Husiler, esir aldıkları 113 kişiyi serbest bıraktı

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün açıklamasına göre, Husilerin kontrolündeki Sana kenti, alıkonulan hükümet saflarındaki 113 kişinin salıverilmesine tanıklık etti.



Esirlerin serbest bırakılmasının tek taraflı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bunun Yemen hükümeti ile Husiler arasında müzakere ortamını yeniden canlandırmaya yönelik olumlu bir adım olduğu vurgulandı.



Sana'da bulunan Ulusal Esir İşleri Komisyonunun talebiyle Kızılhaç'ın bu salıverme işlemine destek verdiği ve ayrıca, daha önce uluslararası örgütün serbest bırakılan esirleri sık sık ziyaret ettiği bildirildi.



Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, dün X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Husi lider Abdulmelik el-Husi'nin talimatları doğrultusunda tek taraflı insani girişimde bulunacaklarını ve bu kapsamda en az 100 esiri serbest bırakacaklarını duyurmuştu.



Yemen'deki hükümetten, Husilerin bu girişimiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.