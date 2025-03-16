Husiler geri adım atmıyor: ABD uçak gemisini vurduk

ABD ve İngiltere'nin Yemen 'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 101 kişi de yaralandı.

ABD'NİN SALDIRILARI NE KADAR SÜRECEK?



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husiler gemilere saldırıları durdurana kadar ABD'nin saldırılarının süreceği mesajını verdi.



Hegseth, "Bu kritik bir su yolundaki varlıklara ateş açılmasını engellemekle ilgili, Yemen iç savaşında ne olacağı umurumda değil" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ABD'nin Yemen'deki askeri harekatının, Husilerin gemileri vurma kapasitesi kalmayana kadar devam edeceğini söyledi.



Rubio, "Husiler, İran'dan destek almasaydı, gemilere saldırma yeteneğine sahio olamazdı" dedi.



HUSİLER GERİ ADIM ATMIYOR

Husiler ise Gazze ablukası kaldırılana ve yardım girişine izin verilene kadar deniz operasyonunun sürdüreceklerini bildirdi.



Husiler'den yapılan açıklamada "Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığına yönelik gerçek tedhit ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarıdır" ifadeleri kullanıldı.



Husiler, Kızıldeniz'dek ABD uçak gemisini balistik füzeler ve insansız hava araçları ile hedef aldıklarını duyurdu.

