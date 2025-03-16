Husiler geri adım atmıyor: ABD uçak gemisini vurduk
ABD'nin saldırı başlattığı Yemen'deki Husiler geri adım atmıyor. Kızıldeniz'de ABD uçak gemisini vurduklarını duyuran Husiler, Gazze ablukası kaldırılana kadar deniz operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı. ABD ise Husilerin gemileri vurma kapasitesi kalmayana kadar saldırıların süreceği mesajını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna Yemen'deki Husileri vurma emri verdiğini açıklamıştı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 101 kişi de yaralandı.
ABD'NİN SALDIRILARI NE KADAR SÜRECEK?
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husiler gemilere saldırıları durdurana kadar ABD'nin saldırılarının süreceği mesajını verdi.
Hegseth, "Bu kritik bir su yolundaki varlıklara ateş açılmasını engellemekle ilgili, Yemen iç savaşında ne olacağı umurumda değil" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ABD'nin Yemen'deki askeri harekatının, Husilerin gemileri vurma kapasitesi kalmayana kadar devam edeceğini söyledi.
Rubio, "Husiler, İran'dan destek almasaydı, gemilere saldırma yeteneğine sahio olamazdı" dedi.
HUSİLER GERİ ADIM ATMIYOR
Husiler ise Gazze ablukası kaldırılana ve yardım girişine izin verilene kadar deniz operasyonunun sürdüreceklerini bildirdi.
Husiler'den yapılan açıklamada "Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığına yönelik gerçek tedhit ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarıdır" ifadeleri kullanıldı.
Husiler, Kızıldeniz'dek ABD uçak gemisini balistik füzeler ve insansız hava araçları ile hedef aldıklarını duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.
HUSİLER 100'E YAKIN GEMİYE SALDIRDI
ABD uzun zamandır Yemen'in Gazze savaşı nedeniyle bölgedeki gemilere saldırmasını engellemeye çalışıyordu. Husiler bugüne değin 100'e yakın gemiye saldırdı.
Biden yönetimi, geçtiğimiz ekim ve kasım ayında Yemen'deki yeraltı silah depolarını hedef aldı ve fakat etkili sonuç çıkmadı.
Husiler İsrail ile Hamas arasında ateşkes nedeniyle saldırılarını durduracaklarını açıklamıştı.
Trump, yönetime geldiğinde Husileri terörist organizasyon olarak tanımlayan kararname imzaladı.
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