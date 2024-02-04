Husiler, hava saldırılarına karşılık verme sözü verdi

HUSİLERDEN KARŞILIK VERME YEMİNİ



Husi sözcüsü Yahya Saree, "Bu saldırılar bizi Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına destek duruşumuzdan caydırmayacak." dedi.



Saree, toplam 48 saldırının gerçekleştiğini ve bunların "cevap ve ceza olmadan geçip gitmeyeceğini" sözlerine ekledi.



Husiler ayrıca baskınlarda başkent Sana'nın yanı sıra isyancıların kontrolündeki diğer bölgelerin de hedef alındığını söyledi.



Cumartesi gecesi İngiltere ve ABD'den yapılan ortak açıklamada gömülü silah depolama tesisleri, füze sistemleri, hava savunma sistemleri ve radarların hedef alındığı belirtildi.

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