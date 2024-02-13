Husiler ilk kez İran'a giden gemiyi vurdu

ABD ordusundan yetkililer, Yemen'de İran tarafından desteklenen Husilerin Kızıldeniz üzerinden İran'a giden bir kargo gemisine saldırdığını, gemide ufak çaplı hasar oluştuğunu ancak ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.



Taşımacılık sektöründen kaynaklar İsrail ile Hamas arasındaki savaşta Filistinlilere destek vermek amacıyla gemi saldırılarına başlayan Husilerin dün düzenledikleri saldırılarla ilk kez İran'a giden bir gemiyi hedef aldıklarını ifade ettiler.



ABD Merkez Komutanlığı, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada "İran'ın desteklediği Husi militanları Yemen'de kendi kontrollerinde olan bölgelerden Babülmendep (Boğazı) yönünde iki füze fırlattılar" ifadelerini kullandı.



Açıklamada "İki füze de Kızıldeniz'de Brezilya'dan mısır taşıyan, Yunan şirkete ait ve Marshall Adaları bandıralı olan MV Star Iris kargo gemisine doğru fırlatıldı" denildi. Husilerin sözcüsü Yahya Saree ise televizyonda yayınlanan açıklamasında geminin ABD'ye ait olduğunu söyledi.



ABD'li yetkililer, "Gemi, ufak çaplı hasar aldığını ve mürettebatta yaralanan olmadığını bildirdi. MV Star Iris'in varış noktası İran'ın Bender İmam Humeyni kenti" açıklamasında bulundular.