Husiler İsrail bağlantılı gemiyi kaçırdı

Galaxy Leader adlı Bahama bandıralı geminin Türkiye'den yola çıktığı ve Hindistan'a otomobil taşıdığı gelen haberler arasında.

İsrail'e füze ve İHA saldırısı gerçekleştiren Yemenli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye yönelik saldırılara karşılık, İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıklamıştı.



Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de,, tüm ülkelerden İsrailli şirketlere ait gemilerde çalışan vatandaşlarını çekmeleri uyarısında bulunmuştu.