Husiler İsrail bağlantılı gemiyi kaçırdı

Yemenli Husilerin, Kızıldeniz'de seyreden ticari bir gemiyi kaçırdığı bildirildi. İsrail medyası, geminin İsrailli bir işadamına ait olduğunu yazdı. İsrail yönetimi ise gemide vatandaşlarının olmadığını duyurdu. Geminin Türkiye'den Hindistan'a gittiği iddia ediliyor.

Husiler İsrail bağlantılı gemiyi kaçırdı
Aden Körfezi'nde silah testi yapan bir ABD gemisi (AP)

Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada "İngiliz firmasına ait geminin, Japon şirketince işletildiği" vurgulandı.

Geminin 25 kişilik mürettebatının Ukraynalı, Bulgar, Filipinli ve Meksikalılardan oluştuğu belirtildi.

Saldırının İran'ın güdümünde yapıldığını öne süren İsrail yönetimi, "Uluslararası bir gemiye yapılan terör eyleminin" küresel deniz trafiğini tehlikeye attığını savundu.

Husiler İsrail bağlantılı gemiyi kaçırdı - 1

Galaxy Leader adlı Bahama bandıralı geminin Türkiye'den yola çıktığı ve Hindistan'a otomobil taşıdığı gelen haberler arasında.

İsrail'e füze ve İHA saldırısı gerçekleştiren Yemenli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye yönelik saldırılara karşılık, İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıklamıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de,, tüm ülkelerden İsrailli şirketlere ait gemilerde çalışan vatandaşlarını çekmeleri uyarısında bulunmuştu.

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