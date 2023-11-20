Husiler İsrail bağlantılı gemiyi kaçırdı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada "İngiliz firmasına ait geminin, Japon şirketince işletildiği" vurgulandı.
Geminin 25 kişilik mürettebatının Ukraynalı, Bulgar, Filipinli ve Meksikalılardan oluştuğu belirtildi.
Saldırının İran'ın güdümünde yapıldığını öne süren İsrail yönetimi, "Uluslararası bir gemiye yapılan terör eyleminin" küresel deniz trafiğini tehlikeye attığını savundu.
Galaxy Leader adlı Bahama bandıralı geminin Türkiye'den yola çıktığı ve Hindistan'a otomobil taşıdığı gelen haberler arasında.
İsrail'e füze ve İHA saldırısı gerçekleştiren Yemenli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye yönelik saldırılara karşılık, İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıklamıştı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de,, tüm ülkelerden İsrailli şirketlere ait gemilerde çalışan vatandaşlarını çekmeleri uyarısında bulunmuştu.
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