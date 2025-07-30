Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Tel Aviv yakınlarında yer alan Ben Gurion Havalimanı'na "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlediklerini belirtti.

Saldırının başarılı olduğunu ve milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasının yanı sıra havalimanında uçuşların durduğunu aktaran Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen 'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.

Husiler, 22 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

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