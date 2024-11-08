Husiler, İsrail'i vurdu: Hava üssü "Filistin 2" füzesiyle hedef alındı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki bir askeri tesisin hedef alınarak vurulduğunu açıkladı.



Grubun askeri sözcüsü Yahya Sarea, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nün “Filistin 2” adlı hipersonik balistik roketle hedef alındığını duyurdu.



Sözcü ayrıca, cuma günü erken saatlerde Yemen'in El-Cevf vilayetinin hava sahasında seyreden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper'ın düşürüldüğünü aktardı.



Son düşürülen İHA ile birlikte ABD'nin Yemen'de kaybettiği MQ-9 Reaper İHA sayısı 12'ye yükselmiş oldu. MQ-9'un maliyetinin İHA başına 32 milyon dolar olduğu biliniyor.