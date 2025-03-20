Husiler İsrail'i vurdu! Sığınağa gidenler yaralandı

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre İsrail'in Magen David Adom acil servisleri, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından bir sığınağa giden 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.

Füzenin ülkenin hava sahasına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

İsrail basını ise, düşen füze enkazına bağlı ciddi bir yaralanma bildirilmediğini, ancak yaşanan panik anları sırasında bazı yaralanmalar meydana geldiğini duyurdu. Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

ABD YEMEN'İ BOMBALADI

El Cezire'ye göre daha önce ABD'nin Husilerin kontrolündeki Yemen'in liman kenti Hudeyde'nin yanı sıra başkent Sana'yı vurduğu bildirilmişti.

Husiler, saldırılarda 18 üyelerinin öldüğünü açıkladı.

Salı günü bir Husi füzesi İsrail'in güneyinde sirenlerin çalmasına neden olurken, Yemenli isyancı grup Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana İsrail'e yönelik füze saldırılarını yeniden başlattı.