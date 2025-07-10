Husiler: İsrail’in Ben Gurion Havalimanı balistik füze ile hedef alındı

Yemen’deki Husiler, İsrail’in Tel Aviv kenti yakınlarında bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na balistik bir füze ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ülkenin pek çok bölgesinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından Yemen’den fırlatılan bir füzeye müdahale edildiği ve füzenin önlendiği belirtildi.

SÖZCÜ SARİ: NİTELİKLİ BİR ASKERİ OPERASYON DÜZENLENDİ



Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari, yaptığı video açıklamada, Husilerin balistik bir füze kullanarak “nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini” söyledi.



Bu açıklamanın öncesinde İsrail ordusu tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bir paylaşımda, sabah erken saatlerde pek çok bölgede sirenlerin çalmasının ardından Yemen’den atılan bir füzeye müdahale edildiği kaydedildi.



“ETERNITY C” GEMİSİNDEN 3 KİŞİ DAHA KURTARILDI



Husiler, bu hafta düzenledikleri saldırılarla iki gemiyi batırdıklarını açıklamıştı. Bu gemilerden biri de “Eternity C” isimli gemiydi. Avrupa Birliği (AB) tarafından Kızıldeniz’de yapılan operasyonla gemideki üç mürettebatın daha kurtarıldığı, kurtarılan toplam kişi sayısının 10’a yükseldiği açıklandı.



Husiler geminin tamamen battığını ifade ederken, Husi sözcüsü Sari, ilk olarak pazartesi günü saldırı düzenlenen “Eternity C” gemisinin İsrail’deki Eliat limanına doğru seyir halinde olduğunu, saldırının Gazze’deki Filistinililere destek için düzenlendiğini söyledi.

Sari, İsrail limanlarında iş yapan şirketleri de uyararak İsrail Gazze’deki ablukayı kaldırana kadar gemilerinin hedef alınacağını söyledi.