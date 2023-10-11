Husiler kimdir? Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler'in askeri gücü nedir?

Husiler, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan gruplar arasında yer almaya başladı. Filistin-İsrail savaşında Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler'in kim olduğu, tarihi ve askeri gücü merak ediliyor. Peki, Husiler kimdir? Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler'in askeri gücü nedir?

Husiler kimdir? Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler'in askeri gücü nedir?

Husiler ya da resmi adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır.

İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından mali ve askeri destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir.

Grubun sloganı "Allah Büyüktür, 'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e Lanet, İslam'a Zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7.000-30.000 arası silahlı militanı, 450.000 kadar sivil destekçisi vardır.

Ensarullah Hareketi, 1990’lı yılların başında, Yemen’in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sada bölgesinde, kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu.

10 Eylül 2004’te, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e bağlı birliklerin düzenlediği bir operasyonla Husi lideri Bedreddin el-Husi öldürüldü. Bu olay Husi Ensarullah hareketi için bir dönüm noktası oldu.

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