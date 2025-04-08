Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş gemilerini hedef almaya devam ediyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Kızıldeniz'de ABD’ye ait destroyer tipi iki savaş gemisini füze ve İHA’larla hedef aldıklarını açıkladı. Saree, ayrıca İsrail’in Yafa bölgesine de İHA saldırısı düzenlediklerini aktardı.



Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.