Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait gemiyi hedef aldı

Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkına yardım Yemen'e yönelik ABD-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak silahlı deniz kuvvetlerimiz, Aden Körfezi'ndeki ABD gemisi Kim Ranger'i hedef almıştır." sözlerine yer verdi.



Söz konusu saldırının seyir füzeleriyle gerçekleştirildiğini aktaran Seri, hedefi "tam isabet" vurduklarını kaydetti.



ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin kontrol ettiği bölgede 2 gemi savar füze rampasını vurduğunu bildirmişti.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün akşam geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya, ABD ve ortak deniz trafiğine yönelik saldırıları önlemeye yönelik devam eden çok uluslu çabalar bağlamında 18 Ocak'ta, CENTCOM güçleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde ateşlenmeye hazır ve Kızıldeniz'in güneyini hedeflenen 2 gemi savar füzeye saldırı düzenlendi." ifadesi kullanılmıştı.



Söz konusu füzelerin bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için "yakın bir tehdit olduğu" savunulan açıklamada, füzelerin ABD güçlerince tespit edildiği ve "meşru müdafaa" amacıyla vurularak imha edildiği belirtilmişti.

Biden duyurdu: Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları engellenemedi Haberi Görüntüle