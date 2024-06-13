Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiyi vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Yemen'deki İran destekli Husilerin de Kızıldeniz'deki saldırıları devam ediyor.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Husiler'in insansız su-üstü aracı (USV) ile Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi hedef aldığı belirtildi.



Saldırının ardından su aldığı aktarılan geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği bildirildi.



Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz üzerinde gerçekleştirdiği ayrı bir saldırıda ise, 2 gemisavar balistik füze fırlattığı kaydedildi. Her iki olayda da herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.



"GEMİ, FİLİSTİN LİMANLARINA GİRİŞ YASAĞINI İHLAL ETTİ"



Saldırının ardından Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, “Saldırı 1 USV, çok sayıda İHA ve balistik füzeler kullanılarak gerçekleştirildi. Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı” dedi.



CENTCOM, HUSİLERE AİT NOKTALARI VURDU



CENTCOM tarafından hedef alınan Husi noktalarının da ifade edildiği açıklamada, “Geçtiğimiz 24 saat içinde güçlerimiz Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede 3 gemisavar seyir füzesi rampasını ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti” denildi.