Husiler meydan okudu: "Saldırıları durdurmayacağız"

Yeemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de saldırılarını artırdı. Birçok ülke harekete geçti.



ABD yönetimi, Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı, çok uluslu bir misyon kurulduğunu duyurdu.



Açıklamayı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptı. Austin, misyonu "ulusalararası bir zorunluluk" olarak nitelendirdi. Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.



İsrail temaslarının ardından Bahreyn'e geçerek Amerikan donanma üssünü ziyaret eden Austin, 40'tan fazla ülkenin bakanlarıyla online bir toplantı yaptı. Diğer ülkeleri de girişime katkıda bulunmaya davet etti.



Saldırıların önüne geçmek için kurulan misyonun adı Refah Muhafızı Operasyonu. Çok uluslu misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya yer alıyor. Bu ülkelere ait donanma birliklerinin Husilerin ticari gemilere saldırılarına karşın, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de koordineli bir şekilde devriye düzenleyeceği belirtiliyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Gazze'de İsrail'e karşı savaşan Hamas'a desteğini göstermek için, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılarını arttırmıştı. Bu durum, küresel gemi trafiğini sekteye uğratıyor.



Küresel nakliye firmaları rotalarını yeniden belirlemek zorunda kalırken, İngiltere merkezli petrol şirketi BP Kızıldeniz’deki tüm petrol sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.



Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Avrupa ile Asya arasındaki en kısa nakliye rotası olan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor. Gemiler bu kanaldan Yemen açıklarındaki Kızıldeniz'e geçiyor. Ancak Yemenli Husiler, 19 Kasım'da yaptıkları açıklamada İsrail'in saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.