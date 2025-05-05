Husiler, milyarlarca dolarlık savunma sistemlerini nasıl aştı?

İsrail, savunma sistemlerinin etkisiz kaldığını açıklarken yeni bir tartışma başladı. Dünyanın en gelişmiş iki hava savunma sistemi olarak gösterilen Arrow (Hetz) ve THAAD füze sistemleri, 7 kişinin yaralanmasına ve hava trafiğinin durmasına yol açan Husi füzesini engelleyemedi.



Saldırı, kendisini bölgenin en güçlü ve en yetenekli askeri gücü olarak gören İsrail'in savunma kabiliyetlerinin gerçekliği hakkında yoğun tartışmalara yol açtı.

İran, Yemenli Husiler'e yardım ettiği iddilarını yalanladı.

Kuveytli askeri uzman Faysal el-Haceri, İsrail'in savunma stratejisinin füzelere göre değil, tehdit uçaklara göre tasarlandığını söyledi. Sistemin teknik özelliklerini ve hava tehditlerine karşı kullandığı yöntemi de anlatan askeri uzman, hava savunma radarlarının düşman hedeflerini tespit etmek için bir verici ve bir alıcı olmak üzere iki sistemden oluştuğu, radar dalgalarının hedef uçağa çarptığında sistem tarafından algılandığını ve hava savunma operatörünün ekranında belirdiğini, böylece operatörün tespit edilen hedefin imhası için hava savunma füzesi fırlatma emrini verebildiğini belirtti.



Haceri, "Balistik füzelerin düşük radar kesit alanı (RCS), radar dalgalarının yetersiz yansımasına veya hiç geri dönmemesine neden olmaktadır. Böylece hava savunma radar sistemlerinin hedef tespitini ve dolayısıyla operatör ekranlarında görünmesini önlemektedir." diye konuştu.

"SALDIRININ PSİKOLOJİK VE SEMBOLİK NİTELİĞİ"



Balistik füzelerde mesafe büyük olduğu için patlayıcı madde miktarının azaltılarak istenilen hedefe ulaşılmasının sağlandığına işaret eden Haceri, "Balistik füzenin navigasyon sistemindeki hata dikkate alındığında Ben Gurion Havalimanı'nda meydana gelen hasarın sınırlı düzeyde kaldığına inanıyorum. Bu durum, saldırının askeri etkinlikten ziyade psikolojik ve sembolik bir nitelik taşıdığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Haceri, İsrail'in hava savunma sisteminde radar kesit alanına (RCS) güvendiğine dikkati çekerek, bunun füzelerden çok uçakları engellemek için tasarlandığını, çünkü füzelerin yüksek hızı nedeniyle uçaklara göre füzeleri tespit etmesinin daha zor olduğunu belirtti.



Peki ABD Husiilerin balistik füze kapasetesini neden etkisizleştiremedi. Haceri, bu soruya ilişkin "Yemen, sarp dağlık arazi yapısı ve düşmanından gizlenmeye elverişli çok sayıda mağara nedeniyle her türlü saldırı gücü için zorlu bir hedeftir." şeklinde konuştu.



Bu mağaraların mobil füze rampaları olabileceğine işaret eden Haceri, "Gizlendiği noktadan çıkıyor, füze fırlatılıyor ve kısa bir süre sonra tekrar gizleniyor." dedi.



Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na düzenledikleri füze saldırısının başarıyla sonuçlandığını duyurmuştu.