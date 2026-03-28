Husiler resmen savaşa katıldı. İsrail'e ilk füze saldırısı

Yemen’de İran destekli Husiler, savaşın beşinci haftasında İsrail’e füze saldırısı düzenledi. Bu, çatışmaların başlamasından bu yana Husilerin İsrail’i doğrudan hedef aldığı ilk saldırı oldu.

İsrail, Yemen’den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Husiler ise saldırıların, bölgedeki “saldırganlık sona erene kadar” süreceğini duyurdu.

SAVAŞIN YAYILMA RİSKİ ARTIYOR

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, kısa sürede Ortadoğu geneline yayıldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar, küresel enerji arzında büyük kesintilere yol açtı ve enflasyon endişelerini artırdı.

Husilerin sürece dahil olması, savaşın daha da genişleyebileceği ve uzayabileceği yönündeki kaygıları güçlendirdi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

İran’ın gece boyunca İsrail’e düzenlediği misilleme saldırılarında en az bir kişi hayatını kaybetti. Tel Aviv çevresinde füze parçalarının düşmesi sonucu hasar oluştu.

Suudi Arabistan’daki bir hava üssüne yönelik İran saldırısında 12 ABD askeri yaralandı, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de de füze saldırıları yaşanırken, Abu Dabi’deki Halife Limanı yakınlarında çıkan yangında beş kişi yaralandı.

İran’ın kuzeybatısındaki Zencan kentinde düzenlenen ABD-İsrail saldırısında en az beş kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. Tahran’daki İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin de vurulduğu bildirildi.